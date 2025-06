Mercedes-Benz und Audi erteilen CarPlay Ultra eine Absage – BMW ist dabei

Das neue Apple CarPlay Ultra startet zuerst in Autos von Aston Martin und soll später auch in vielen anderen Autos zum Einsatz kommen. Während Porsche schon an der Integration arbeitet, kursierte lediglich eine ziemlich alte Liste mit Automobilherstellern, die das neue CarPlay einbauen wollten. Doch die Meinungen haben sich wohl geändert, denn zahlreiche Hersteller wollen das neue CarPlay Ultra nicht nutzen.

Die Financial Times hat nachgeforscht: Die deutschen Premium-Marken Mercedes-Benz und Audi bestätigen, dass sie aktuell keine Pläne haben, die aktualisierte CarPlay-Software in ihren Fahrzeugen einzusetzen. Darüber hinaus haben auch Volvo, Polestar und Renault der neuen Software eine Absage erteilt. Renault soll Apple mitgeteilt haben, „dass sie nicht versuchen sollen, in unsere Systeme einzudringen.“

Denn: CarPlay Ultra ist nicht mehr nur eine gespiegelt iPhone-Version, sondern ein neues System, das tief in das System der Autohersteller eingreift, um so auch erweiterte Informationen auf dem Dashboard anzeigen zu können – beispielsweise die Temperatur, die Geschwindigkeit oder den Kraftstoffverbrauch.

CarPlay Ultra: Aston Martin als Vorreiter

Die Einführung von CarPlay Ultra bei Aston Martin folgt einem bekannten Muster: Apple bringt neue Technologien gerne zuerst in Luxusfahrzeugen unter. Schon 2014 war Ferrari der erste Autohersteller, der das ursprüngliche CarPlay anbot.

Obwohl Hyundai und seine Marken Kia und Genesis 2022 nicht auf Apples Liste der 14 bestätigten CarPlay-Ultra-Partner standen, ließ Apple kürzlich verlauten: Die koreanischen Marken sollen als Nächstes folgen.

Gegenüber der Financial Times erklärte Apple, dass weitere Autohersteller bereits in der Pipeline seien. Unter anderem plant auch Porsche, die neue CarPlay-Generation in künftige Modelle zu integrieren. Laut Chefdesigner Michael Mauer sei die Zusammenarbeit mit Apple bereits angelaufen. Apple selbst betont:

„Wir arbeiten eng mit den Autoherstellern zusammen, um das Beste aus dem iPhone und dem Auto zu vereinen – aber das braucht Zeit.“

Was ist mit BMW?

Viele Autobauer wie Mercedes-Benz, BMW oder Audi setzen mittlerweile auf eigene Infotainment- und Betriebssysteme. Dennoch bleibt klassisches CarPlay in ihren Fahrzeugen als Option verfügbar – denn: Die Nachfrage seitens der Kundschaft ist groß. Apple selbst ist überzeugt: Kundinnen und Kunden lieben CarPlay Ultra – und auf lange Sicht werden sich die Hersteller dem Wunsch der Nutzer anpassen.

BMW plant, das aktuelle CarPlay Ultra in das neue Fahrzeug-Design zu integrieren.

plant, das aktuelle CarPlay Ultra in das neue Fahrzeug-Design zu integrieren. Audi hingegen bleibt bei seinem eigenen digitalen Fahrerlebnis. CarPlay Ultra wird dort nicht unterstützt – die Standardversion ist aber weiterhin an Bord.

Apple setzt bei neuen Features wie gewohnt auf Partnerschaften mit Premium-Marken. Doch auch für den Massenmarkt ist CarPlay Ultra schon in Planung. Und mit der steigenden Nachfrage dürfte es nicht mehr lange dauern, bis wir die neue Software in deutlich mehr Fahrzeugen sehen.