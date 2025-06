Nomad Leather Mag Wallet: MagSafe-Kartenetui mit Wo ist? vorgestellt

Der Zubehör-Anbieter Nomad hat ein neues MagSafe-fähiges Wallet gelauncht, das aus Leder gefertigt ist und magnetisch an euer iPhone geheftet werden kann. Das Wallet bietet Platz für bis zu vier Scheckkarten und lässt sich kabellos mit einem Qi- oder MagSafe-Ladegerät aufladen. Sollte das Wallet einmal verloren gehen, könnt ihr es dank „Wo ist“-Support über die zugehörige Apple-App lokalisieren. Das Leather-Wallet kann ab sofort für 79 Euro im Nomad-Store bestellt werden.

Das Nomad Leather Mag Wallet ist aus pflanzlich gegerbtem Horween-Leder aus den USA gefertigt. Über die Zeit soll es eine robuste Patina entwickeln. Erhältlich ist es in den Farben Schwarz und Rustic Brown. Aufgeladen wird das Wallet per Qi- oder MagSafe-Ladegerät. Der Akku soll bei voller Aufladung bis zu fünf Monate halten.

Ab sofort im Nomad-Store erhältlich

Das Leather Mag Wallet könnt ihr ab sofort für 79 Euro im Nomad-Store bestellen. Es fallen zusätzlich Versandkosten in Höhe von 9 Euro an. Das Wallet lässt sich auch an alle MagSafe-fähigen Cases heften.