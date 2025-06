Die Welt von oben: Google Earth wird 20 Jahre alt

Googles virtueller Globus, Google Earth, feiert seinen 20. Geburtstag. Zur Feier des Tages lässt Google die wichtigsten Earth-Momente Revue passieren und veröffentlicht als Dankeschön an alle Nutzer eine Sammlung historischer Satellitenbilder-Aufnahmen ausgewählter Städte. So lässt sich die Entwicklung von Städten wie Berlin, Las Vegas, Singapur und San Francisco per Timelapse nachverfolgen.

Google Earth wurde von Google im Jahr 2005 gelauncht und konnte in der ersten Woche seines Erscheinens bereits 100 Millionen Downloads verzeichnen.

Kurze Zeit nach dem Launch von Google Earth verwüstete der Hurrikan Katrina viele Regionen im Südosten der USA. Google Earth stellte in Zusammenarbeit mit der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aktualisierte Bilder für Ersthelfer vor Ort zur Verfügung, um bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten zu unterstützen.

Die über Google Earth verfügbaren Bilder führten darüber hinaus auch zu Entdeckungen neuer Flora und Fauna. So entdeckte der Forscher Chris Simpson vor der Westküste Australiens Saumriffe, die bis dato noch nicht registriert worden waren. Auch Höhlen und Fossilien wurden mithilfe von Google-Earth-Bildern identifiziert und neue Spezien entdeckt.

Über die Jahre eingeführte Funktionen wie Google Earth Timelapse sollen Google Earth für die Nutzer noch immersiver gestalten.

Für professionelle Anwender hat Google sein Produkt ebenfalls kontinuierlich erweitert. Mittlerweile können etwa Machbarkeitsstudien zu Gebäudeentwürfen oder Solarprojekten mit Google Earth erstellt werden. Dieser Dienst soll im Laufe des Jahres noch erweitert werden.

Alle Meilensteine von Google Earth könnt ihr hier nachlesen.

Reise in die Vergangenheit

Eine Reise in die Vergangenheit tritt Google mit seinem Zusammenschnitt historischer Satellitenbilder ausgewählter, bekannter Städte aus der ganzen Welt an. Die kurzen Timelapse-Videos aller zehn Städte, darunter auch Berlin, findet ihr in diesem Blogpost von Google.

In der Google-Earth-App könnt ihr nun historische Street-View-Aufnahmen von bestimmten Orten aufrufen und euch anschauen, wie der Ort vor 3, 4, 5 oder x Jahren ausgesehen hat.