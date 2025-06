Apple Wallet: iPhone-User empört über Push-Werbung für neuen F1-Film

Bei Apple sorgt derzeit ein neuer Spielfilm, F1 Der Film, für Aufsehen: Die hauseigene Produktion soll ab dem 26. Juni in den Kinos starten und wird auch bei Apple TV+ mit Trailern und Bannern für eine spätere Ausstrahlung großflächig beworben. Der Spielfilm mit Brad Pitt in der Hauptrolle taucht näher in die Welt der Formel 1 ein und wurde bei echten Grand-Prix-Rennen mit Hilfe von Apple-Technologie, darunter in F1-Boliden montierten Kameras aus iPhone-Teilen, gedreht.

Auch wenn der Film bislang sehr gut bewertet wurde, beispielsweise von The Hollywood Reporter, übertreibt es Apple derzeit mit dem Rühren der Werbetrommel für den neuen Formel 1-Streifen. Wie mehrere iPhone-User berichten, haben sie Werbung für den Film per Push-Nachricht über die Apple Wallet-App erhalten. TechCrunch berichtet dazu:

„Apple-Kunden sind nicht begeistert davon, dass sie über die Apple Wallet App eine Werbung für den Originalfilm ‚F1 the Movie‘ des Tech-Giganten erhalten. In den sozialen Medien beschweren sich iPhone-Besitzer darüber, dass ihre Wallet App eine Push-Benachrichtigung verschickt hat, in der allen, die zwei oder mehr Tickets für den Film kaufen, ein Rabatt von 10 US-Dollar bei Fandango angeboten wird.“

In den USA ist das Unternehmen Fandango eine Kino-Plattform, auf der auch Tickets verkauft werden. Ein User namens u/captain42d beschwert sich bei Reddit mit den Worten, „Ich habe nicht über 1.000 USD für ein iPhone bezahlt, um darauf Werbung angezeigt zu bekommen“. Auch über die Möglichkeit, Apple Pay-Anzeigen deaktivieren zu können, wird auf der Plattform diskutiert. Laut TechCrunch gibt es in der aktuellen iOS 26-Betaversion eine Option zum Deaktivieren von „Angeboten und Werbeaktionen“ aus dem Apple Wallet.

„Wie sich herausstellt, gibt es in der Beta-Version von iOS 26 eine neue Option zum Deaktivieren von ‚Angeboten und Werbeaktionen’ aus Apple Wallet, die in der aktuellen Version nicht verfügbar ist. Stattdessen haben Nutzer, die nicht die neue Beta-Version verwenden, nur die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu deaktivieren oder die Anzeige von Kartenvorteilen in Wallet beim Bezahlen auszuschalten. Sie können sich nicht von Angeboten abmelden. Die Hinzufügung der neuen Steuerungsoption in iOS 26 deutet darauf hin, dass Apple plant, in Zukunft mehr Marketingbotschaften und Werbeaktionen über die Wallet-App zu verbreiten – etwas, das viele iPhone-Nutzer nicht zu schätzen wissen werden.“

Die Apple-Kundschaft ist grundsätzlich negativ in Bezug auf eingeblendete Werbung und unerwünschte Marketing-Maßnahmen von Seiten Apples eingestellt. So sorgte vor rund zehn Jahren ein neues U2-Musikalbum, das beworben werden sollte und kostenlos automatisch in der eigenen iTunes-Musikbibliothek erschien, für einen großen Shitstorm.

Nun scheint Apple und der Distributionspartner Warner Bros. den neuen F1-Film gleichermaßen aggressiv bewerben zu wollen. In Deutschland sind entsprechende Werbe-Benachrichtigungen noch nicht aufgetaucht, allerdings könnte es mit iOS 26 möglich sein, dass auch hierzulande vermehrt Apple-Werbung auf die Geräte verteilt werden wird, die man dann manuell deaktivieren muss.