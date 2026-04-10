Google integriert NotebookLM in Gemini-App: Neues persönliches Wissensmanagement

Google erweitert seine KI-Plattform Gemini um die Funktionen von NotebookLM und schafft damit ein zentrales System für persönliches Wissensmanagement. Nutzer und Nutzerinnen des KI-Dienstes können künftig bis zu 100 Quellen kostenlos hochladen und diese in der Gemini-App verwalten, wie Google berichtet. Das Feature ermöglicht es, Projekte und Inhalte nahtlos zu organisieren und über verschiedene Google-Tools hinweg zu nutzen.

Mit NotebookLM lassen sich nicht nur Texte, sondern auch Audio- und Videoinhalte analysieren und aufbereiten. Besonders hervorzuheben sind die sogenannten „Cinematic Video Overviews“, die komplexe Informationen in einer ansprechenden Storytelling-Form darstellen. Diese Funktion soll das Verständnis großer Datenmengen erleichtern und unterstützt die User bei der Recherche.

Nutzer und Nutzerinnen können ihre Chats, Projekte und hochgeladene Dateien wie PDFs über eine Seitenleiste in der Gemini-App verwalten. Die integrierten Quellen stehen sowohl in Gemini als auch in NotebookLM zur Verfügung und synchronisieren sich automatisch. Dies ermöglicht eine durchgängige Nutzung persönlicher Wissensbestände in beiden Anwendungen.

„Zweites Gehirn“ für persönliche und berufliche Nutzung

Josh Woodward, Vice President bei Google und verantwortlich für die Gemini-App, beschreibt die Kombination aus NotebookLM und Gemini als „zweites Gehirn“. Man erhält damit die Möglichkeit, Inhalte zu personalisieren und als zusätzliche Wissensquelle für KI-gestützte Gespräche und Antworten zu nutzen. Die Integration soll die Produktivität steigern und den Zugriff auf relevante Informationen vereinfachen.

Aktuell ist das Feature nur für Webnutzer und -nutzerinnen mit einem AI Ultra-, Plus- oder Pro-Abonnement verfügbar. Google kündigte jedoch an, den Zugriff in den kommenden Wochen auf mobile Endgeräte, EU-User sowie Personen ohne kostenpflichtiges Abonnement auszuweiten. Auch die Workspace-Kundschaft soll bald von der neuen Funktion profitieren können.

Die Integration von NotebookLM in Gemini ist nur eines von vielen aktuellen KI-Updates des Unternehmens. Zu den Neuerungen zählen vertikale Tabs und eine immersive Leseerfahrung im Chrome-Browser, die Nutzung von Gemini als Unterstützung für Google Trends sowie die günstigere Erstellung von KI-Videos mit Veo 3.1 Lite. Weitere Ankündigungen werden auf der Google I/O am 19. und 20. Mai erwartet.