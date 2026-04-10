Apple hat überraschend ein weiteres Update für seine aktuelle Mac-Software veröffentlicht. Mit macOS Tahoe 26.4.1 schiebt Apple nur zwei Wochen nach Version 26.4 ein weiteres Update nach. Damit zeigt sich erneut, wie schnell das Unternehmen auf Fehler reagiert.

WLAN-Probleme bei neuen MacBooks

Im Fokus des Updates steht ein spezifischer Fehler, der vor allem Besitzer und Besitzerinnen neuer Geräte betrifft. Konkret konnten sich bestimmte Modelle nicht mit sogenannten 802.1X-WLAN-Netzwerken verbinden, sofern Content-Filter-Erweiterungen aktiv waren. Betroffen sind unter anderem das MacBook Air M5 sowie das MacBook Pro M5 Pro.

Pflicht-Update für betroffene Geräte

Unterm Strich ist macOS Tahoe 26.4.1 kein spektakuläres Update – aber ein wichtiges. Wer eines der betroffenen MacBook-Modelle nutzt, sollte die Aktualisierung zeitnah installieren.