macOS Tahoe 26.4 ist da: Das ist neu

Apple hat mit macOS Tahoe 26.4 ein weiteres großes Update veröffentlicht, und dabei liefert das Unternehmen mehrere praktische Neuerungen. Das Update erscheint rund sechs Wochen nach Version 26.3, wodurch Apple seinen schnellen Update-Rhythmus beibehält.

Safari bekommt beliebte Funktion zurück

Einerseits bringt das Update neue Features, andererseits kehrt auch eine bekannte Funktion zurück. In Safari kann man wieder die kompakte Tab-Leiste aktivieren, wodurch das Design deutlich schlanker wirkt.

Mehr Kontrolle beim Laden deines Mac

Zusätzlich verbessert Apple das Energiemanagement, weil sich jetzt ein Lade-Limit festlegen lässt.. Dabei lässt sich der maximale Akkustand flexibel zwischen 80 und 100 Prozent einstellen, wodurch die Lebensdauer des Akkus geschont werden kann.

Neue Emojis und wichtige App-Warnungen

Darüber hinaus erweitert Apple die Emoji-Auswahl, da 8 neue Symbole hinzukommen. Außerdem zeigt das System künftig Warnungen für Apps an, die bald nicht mehr unterstützt werden.

Alle Neuheiten auf einen Blick