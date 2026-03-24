macOS Tahoe 26.4 ist da: Das ist neu

Apple hat mit macOS Tahoe 26.4 ein weiteres großes Update veröffentlicht, und dabei liefert das Unternehmen mehrere praktische Neuerungen. Das Update erscheint rund sechs Wochen nach Version 26.3, wodurch Apple seinen schnellen Update-Rhythmus beibehält.
Safari bekommt beliebte Funktion zurück
Einerseits bringt das Update neue Features, andererseits kehrt auch eine bekannte Funktion zurück. In Safari kann man wieder die kompakte Tab-Leiste aktivieren, wodurch das Design deutlich schlanker wirkt.
Mehr Kontrolle beim Laden deines Mac
Zusätzlich verbessert Apple das Energiemanagement, weil sich jetzt ein Lade-Limit festlegen lässt.. Dabei lässt sich der maximale Akkustand flexibel zwischen 80 und 100 Prozent einstellen, wodurch die Lebensdauer des Akkus geschont werden kann.
Neue Emojis und wichtige App-Warnungen
Darüber hinaus erweitert Apple die Emoji-Auswahl, da 8 neue Symbole hinzukommen. Außerdem zeigt das System künftig Warnungen für Apps an, die bald nicht mehr unterstützt werden.
Alle Neuheiten auf einen Blick
- 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind jetzt auf der Emoji-Tastatur verfügbar.
- Die kompakte Tab-Leiste in Safari bietet mehr Platz zum Stöbern und ermöglicht die Suche direkt im aktiven Tab.
- Freeform bietet erweiterte Werkzeuge zur Bildbearbeitung und -erstellung sowie eine Premium-Inhaltsbibliothek und ist nun Teil des Apple Creator Studio.
- Markieren Sie Erinnerungen per Tastenkombination als dringend und filtern Sie dringende Erinnerungen in Ihren intelligenten Listen.
- Mit der Kauffreigabe können erwachsene Mitglieder in Familienfreigabegruppen ihre eigene Zahlungsmethode verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein.
- Untertitel- und Beschriftungseinstellungen sind beim Ansehen von Medien leichter zu finden. Eine Echtzeit-Vorschau ist direkt über das Beschriftungssymbol verfügbar.