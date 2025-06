Sieht so das Display des iPhone 18 Pro aus?

Das iPhone 18 Pro sorgt schon jetzt für jede Menge Gesprächsstoff – und das, obwohl es noch über ein Jahr entfernt ist. Besonders spannend: Wie wird das Display aussehen? Kommt endlich Face ID komplett unter das Display? Und was passiert mit der bekannten Dynamic Island?

Zwei Gerüchte, zwei Visionen

In der Gerüchteküche brodelt es gewaltig – und zwar aus gleich zwei zuverlässigen Quellen.

Zum einen berichtet Wayne Ma von The Information, dass Apple beim iPhone 18 Pro (und Pro Max) auf ein neues Design setzen will: Nur noch eine kleine Aussparung in der oberen linken Ecke für die Frontkamera. Klingt nach einem großen Schritt in Richtung Vollbild – ganz ohne Dynamic Island.

Der Entwickler Filip Vabroušek hat basierend auf den Infos schon mal ein mögliches Design visualisiert.

Doch so schön die Vorstellung auch ist – ganz so einfach scheint es nicht zu werden.

Jetzt kommt Ross Young ins Spiel

Ross Young, Display-Insider und Vizepräsident bei Counterpoint Research, hat kürzlich ein ganz anderes Bild gezeichnet. Laut ihm wird Apple weiterhin Face ID-Komponenten sichtbar im Display unterbringen – was bedeutet: Die Dynamic Island bleibt, allerdings in kleinerer Form als bisher.

Auch Vabroušek hat diese Variante visualisiert – mit einer etwas reduzierten Dynamic Island. Damit würden sich die iPhone 18 Pro-Modelle optisch etwas weiterentwickeln, aber nicht vollständig auf das ikonische Interface-Element verzichten.

Wer hat recht?

Auch Mark Gurman von Bloomberg schlägt in die gleiche Kerbe wie Young: Dynamic Island bleibt – aber kompakter. Gurman zufolge wird Apple bei den 2025er-Modellen zumindest die Größe der „Insel“ verringern.

Fassen wir zusammen:

Variante A (Wayne Ma) : Nur noch ein kleines Kamera-Loch, kein Dynamic Island mehr

: Nur noch ein kleines Kamera-Loch, kein Dynamic Island mehr Variante B (Young, Gurman): Kleinere Dynamic Island, aber kein komplett „cleanes“ Display

Für Käuferinnen und Käufer wird das eine spannende Entscheidung – denn das Display ist schließlich das, worauf wir täglich starren.

Headerbild: MacRumors.