Für nur 99 Cent: Viele Leihfilme bei Amazon im Angebot

Der Sommer scheint sich zu verabschieden, denn die Temperaturen treten gerade den Rückzug an. Genau jetzt macht ein gemütlicher Filmabend doch besonders viel Spaß. Für die passende Unterhaltung sorgt Amazon, denn bei Prime Video gibt es auch an diesem Wochenende die beliebte 99-Cent Aktion für Leihfilme. Die komplette Übersicht findest du hier, ein paar ausgewählte Filme anbei.

Prime Video: Filme für nur 99 Cent ausleihen