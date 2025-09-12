Aldi Talk Home: Neue Internetlösung für Zuhause mit 5G und WLAN-Router

Bisher war der Discounter-Tarif Aldi Talk lediglich auf Mobilgeräte wie iPhones und iPads beschränkt. Wie der große deutsche Lebensmittelkonzern nun aber mitgeteilt hat, hat man das eigene Produktportfolio um neue Tarifoptionen für eine einfache Internetlösung für Zuhause erweitert – ganz unabhängig von einem Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Anschluss.

Ab dem 25. September dieses Jahres können Kunden und Kundinnen von Aldi Talk wahlweise 150 oder 300 GB an Datenvolumen inklusive 5G-Konnektivität für eine stationäre Nutzung buchen. Passend dazu bietet Aldi auch verschiedene stationäre 5G-WLAN-Router zum Verkauf an. Das sind die beiden neuen Aldi Talk Home-Tarifoptionen:

Aldi Talk Home S: 150 GB inkl. 5G für 19,99 Euro/4 Wochen

150 GB inkl. 5G für 19,99 Euro/4 Wochen Aldi Talk Home L: 300 GB inkl. 5G für 29,99 Euro/4 Wochen

Beim Kauf eines Routers erhalten Kundinnen und Kunden gratis eine Aldi Talk Daten-SIM inklusive 10 Euro Startguthaben, die bereits im Router eingelegt ist. Neben den neuen Home-Tarifoptionen können Kunden und Kundinnen bei der Aldi Talk Daten-SIM wie gewohnt 24 Stunden Surf-Tickets für den kurzfristigen Bedarf dazu buchen. Die stationären 5G WLAN-Router – beispielsweise das Modell ZTE G5TS – sind zum Preis von 99,99 Euro erhältlich. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Auch unterwegs und auf Reisen immer verbunden

Für die flexible Internetnutzung unterwegs bietet Aldi Talk zusätzlich den mobilen 4G/LTE-Router ZTE U10 an. Das kompakte Gerät mit 2.000 mAh Akku verbindet bis zu 32 Geräte gleichzeitig und ist für 29,99 Euro in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd sowie auf der Website alditalk.de erhältlich. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Auch hier ist eine gratis Daten-SIM inkl. 10 Euro Startguthaben bereits im Endgerät eingelegt.

Für die Internetnutzung mit dem mobilen Router können Kunden und Kundinnen nach Aktivierung ihrer Daten-SIM ebenfalls die neuen Aldi Talk Home-Tarifoptionen sowie die Aldi Talk Surf-Tickets und Reise-Optionen buchen. Weitere Infos zu Aldi Talk Home gibt es auf der entsprechenden Produktseite von Aldi.