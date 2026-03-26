Vodafone: Neue Roaming-Tarife für Prepaid-Kunden

Ab dem 1. April 2026 bietet Vodafone seinen CallYa-Kunden neue Roaming-Optionen für Reisen außerhalb der EU. Die Tarife sind in vier Weltzonen unterteilt und bieten transparente Konditionen für Telefonie, SMS und Datenverbrauch im Ausland. Besonders für Urlauber, die über die Osterfeiertage verreisen, sind die neuen Pakete interessant, da sie sich flexibel auf Tages- oder Wochenbasis buchen lassen.

Die neuen Roaming-Pakete von Vodafone umfassen Datenvolumen, Telefonminuten und SMS zu pauschalen Preisen. Wer beispielsweise in der Schweiz (Zone 2) Urlaub macht, kann ein Wochen-Paket mit fünf Gigabyte Datenvolumen oder 200 Einheiten für Telefonie und SMS für 9,99 Euro buchen. Für Reisen in Länder wie Südafrika (Zone 3) steht ein ähnliches Angebot mit einem Gigabyte-Datenvolumen oder 100 Einheiten für Telefonie und SMS zur Verfügung – ebenfalls für 9,99 Euro und gültig für sieben Tage.

Die Preise für einzelne Verbindungen sind ebenfalls gesunken. So können Kunden nun günstiger telefonieren und surfen, ohne auf ihre gewohnte Erreichbarkeit verzichten zu müssen. Insgesamt steht das Roaming-Angebot von Vodafone in 210 Ländern und Regionen zur Verfügung. In Ländern wie Bermuda, den Caymaninseln oder der Ukraine verfügt Vodafone außerdem über Roaming-Partnerschaften mit 5G-Netzbetreibern. So könnt ihr auch in diesen Ländern schnell surfen.

Innerhalb der EU sowie in Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen, der Ukraine und Moldau gilt weiterhin die „Roam like at Home“-Regelung. Hier nutzen Kunden ihr Smartphone zu den üblichen Inlandskonditionen, ohne zusätzliche Kosten befürchten zu müssen.

Vodafone: Neue Roaming-Angebote sollen für Klarheit in der Kostenfrage sorgen

Die neuen Roaming-Optionen sind speziell für Prepaid-Kunden eingeführt worden und sollen für Klarheit in Sachen Kosten für Roaming im Ausland sorgen. Weitere Informationen zu den Tarifen und unterstützten Ländern sind ab April auf der Vodafone-Website verfügbar.