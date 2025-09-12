WaterField Designs: Neue Umhängetasche Hudson Leather Crossbody präsentiert

Im Zuge der ganzen Apple-, iPhone-, Apple Watch- und AirPods Pro 3-Berichterstattung ist eine Meldung bei uns fast komplett untergegangen. Die kalifornische Taschenmanufaktur WaterField Designs hat mit dem Hudson Leather Crossbody eine neue und kompakte Umhängetasche vorgestellt, die über eine spezielle iPhone 17-Tasche und ein doppeltes Magnetverschlusssystem verfügt.

Über die großartigen und sehr hochwertigen Taschen und Accessoires von WaterField Designs aus San Francisco haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet. Zuletzt habe ich die WaterField CitySlicker-Tasche für die Nintendo Switch 2 und passendes Zubehör sowie die WaterField Shinjuku Crossbody-Tasche genauer unter die Lupe genommen und war wie so oft begeistert von der Materialqualität und dem schlichten, eleganten Design der Taschen.

Praktisches Magnetverschlusssystem schließt automatisch

Nun hat WaterField Designs in dieser Woche die neue Hudson Leather Crossbody, eine hochwertige Umhängetasche aus Vollnarbenleder mit einem doppelten Magnetverschlusssystem, das sich mit einer Hand öffnen lässt und beim Loslassen automatisch einrastet, vorgestellt. Vom Hersteller heißt es dazu:

“Inspiriert von der pulsierenden Energie New Yorks, verbindet diese Leder-Umhängetasche traditionelle Handwerkskunst mit moderner Funktionalität, darunter eine spezielle Tasche für das neue Apple iPhone 17. Die Hudson ist in drei Farbvarianten erhältlich und macht das umständliche Hantieren mit Reißverschlüssen überflüssig, während sie gleichzeitig die raffinierte Ästhetik beibehält, die stilbewusste Berufstätige verlangen.“

Die Hudson Leather Crossbody ergänzt die All-Leather-Kollektion von WaterField, eine Serie von Premium-Taschen, die einen klassischen Look mit modernen Features verbinden. Vor allem das doppelte Magnetverschlusssystem der Hudson unterscheidet sie von anderen hochwertigen Leder-Umhängetaschen: Das Hauptfach verfügt über einen einzigartigen Magnetverschluss, der sich beim Öffnen selbstständig schließt, während eine selbstsuchende magnetische Fidlock-Schnalle die Klappe an ihrem Platz hält. Dieses System sorgt dafür, dass sich die Tasche automatisch schließt, wenn sie nicht offen gehalten wird, und bietet so eine sichere Bedienung mit nur einer Hand.

Gewicht von 680 Gramm und Volumen von 3,5 Litern

Die Hudson-Tasche wird in San Francisco aus Vollnarbenleder handgefertigt und verfügt darüber hinaus über eine schnell zugängliche Außentasche auf der Rückseite, in der ÖPNV-Karten oder Quittungen verstaut werden können. Eine Innentasche bietet Platz für das neue iPhone 17 von Apple, Reisepässe oder Reisedokumente, während eine Innentasche mit Reißverschluss kleine Gegenstände organisiert und sie vom Boden der Tasche fern hält. Das für WaterField Designs typische goldfarbene Innenfutter sorgt für eine helle Ausleuchtung, damit man den Inhalt schnell finden kann. Das Design der Hudson sorgt darüber hinaus dafür, dass sie flach am Körper anliegt.

Die Umhängetasche verfügt über Maße von 25,4 x 7,6 x 17,8 cm, wiegt 680 Gramm und kommt auf ein Volumen von 3,5 Litern. Der integrierte Umhängegurt kann auf eine Länge zwischen 68,6 und 128,3 cm justiert werden. Neben einem iPhone 17 (Air, Pro, Pro Max) kann natürlich auch jedes andere Smartphone in der dafür vorgesehenen Innentasche untergebracht werden, und auch ein iPad mini passt in die Hudson Leather Crossbody.

Die Neuerscheinung von WaterField Designs ist ab sofort auf der Website der kalifornischen Taschenmanufaktur in einer Größe und insgesamt drei Leder-Farbvarianten erhältlich: Chocolate Leather, Grizzly Leather und Black Leather. WaterField Designs veranschlagt 329 USD (ca. 281 Euro) für die Neuerscheinung. Beachtet, dass bei einem Kauf aus den USA Zölle und Gebühren auf euch zukommen können. Wir haben bereits ein Testexemplar angefragt und werden euch hoffentlich bald eigene Eindrücke zur Neuerscheinung zukommen lassen können.