Das Wochenend-Gewinnspiel mit Logitech und einer Tastaturhülle

Im Sommer hat der bekannte Zubehör-Hersteller Logitech eine neue Tastaturhülle für das iPad auf den Markt gebracht: Das Logitech Flip Folio wollte mit innovativen Ideen punkten, unter anderem mit einer abnehmbaren Bluetooth-Tastatur. Mich persönlich hat das nicht überzeugt, im Testbericht gab es für die Logitech Flip Folio nur 79 Prozent. Unter anderem fehlen mir beleuchtete Tasten und ein Trackpad.

Nun ist es aber auch zu schade, die knapp 200 Euro teure Tastaturhülle hier einfach im Schrank verstauben zu lassen. Deswegen suchen wir heute eine Leserin oder einen Leser mit einem 13 Zoll großen iPad Pro (M4) oder iPad Air (M2 oder M3), die Lust auf diese etwas andere Tastaturhülle haben.

Das erwartet euch bei der Logitech Flip Folio

Einige interessante Punkte gibt es bei der Logitech Flip Folio auf jeden Fall. So wird der Deckel nicht wie üblich zusammengefaltet, sondern stattdessen nach hinten geklappt und dann mit einem Scharnier aus Metall aufgestellt. Das hat den Vorteil, dass der Blickwinkel auf das iPad vollkommen stufenlos angepasst werden kann. Das iPad haftet dabei magnetisch in der Schutzhülle.

Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Man kann das iPad auch im Hochformat aufstellen, es steht dann auf einer kleinen Lippe. Seitlich daneben kann das iPhone aufgestellt werden, welches dann auch mit der Tastatur bedient werden kann. Insgesamt können drei Bluetooth-Geräte mit der Full-Size-Tastatur gekoppelt werden, per Knopfdruck kann man schnell zwischen ihnen wechseln. Um die Stromversorgung muss man sich fast keine Gedanken machen: Die Tastatur wird mit vier austauschbaren CR2016-Knopfzellen betrieben und soll zwei Jahre halten.

Angebot Logitech Flip Folio, Tastatur-Case für iPad Pro 13 Zoll (M4) und iPad Air 13 Zoll... Kompakte, verstaubare kabellose Tastatur: einfach abnehmen, an einer beliebigen Stelle platzieren und anschließend zur einfachen Aufbewahrung...

Schutz für Vorderseite und Rückseite: Dieses iPad-Case mit Tastatur schützt Ihr iPad Pro und iPad Air vor alltäglichen Stößen und Kratzern und...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wie immer reicht eine einfache E-Mail aus, um im Lostopf zu landen. Sendet einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine Nachricht an gewinnspiel@appgefahren.de und nennt im Betreff die richtige Antwort auf folgende Frage:

Was hat Logitech mit Apples zu tun?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am Montag einen Gewinner auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekanntgeben.