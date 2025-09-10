UPDF 2.0: Leistungsstarker PDF-Editor für iOS mit großem Update

Anzeige. UPDF gehört auf meinem Mac zur Standardausstattung, allerdings steht das leistungsstarke PDF-Tool auch für iPhone und iPad zum Download bereit. Mit nur einer Lizenz kannst du UPDF auf allen Plattformen nutzen und profitierst jetzt vom großen iOS-Update auf Version 2.0.

UPDF für iOS versteht jetzt mehr Dateitypen

Davon abgesehen, dass man mit UPDF PDF-Dateien natürlich öffnen und ansehen kann, gibt es zahlreiche Features, die das Tool mächtig machen. Mit dem großen Update auf Version 2.0 lassen sich PDF-Dateien jetzt auch mobil auf iPhone und iPad in andere Dateiformate exportieren, unter anderem in Word-, Excel-, PowerPoint- oder Bilddateien.

In die andere Richtung kann UPDF für iOS ab sofort auch Word-, Excel-, PowerPoint- und Bildateien in ein PDF-Dokument überführen. Das ist besonders praktisch, da das PDF-Format immer gleich aussieht und von jedem Endgerät unterstützt wird.

Die Handhabung der Funktion ist simpel und erfolgt über wenige Handgriffe. UPDF stellt dabei sicher, dass das Design und die Struktur bei der Konvertieren beibehalten werden.

OCR-Texterkennung auch für unterwegs

Mit OCR (Optical Character Recognition) kann UPDF ab Version 2.0 Texte auf Bildern erkennen und umwandeln. Das sorgt dafür, dass der Text danach editierbar ist und in anderen Programmen weiterverwendet werden kann. Es ist von Vorteil, wenn das Foto und die Grafik in einer guten Auflösung vorliegt, sodass die OCR-Funktion die besten Ergebnisse liefern kann.

Jetzt mit Anbindung an Dropbox

Während UPDF eine eigene Cloud anbietet, kann man ab sofort auch eine Anbindungen zur Dropbox herstellen. Wenn du ohnehin all deine Dokumente dort verwaltest, musst du nicht mehr umständlich Dateien zwischen Diensten verschieben. Nach einer erfolgreichen Anmeldung wird die Verknüpfung hergestellt und PDF-Dokumente lassen sich bequem dort speichern und abrufen.

Das kann UPDF für iPhone und iPad

Für einfache Dinge wie das Ausfüllen eines Formulars reicht das, was iPhone und iPad an Bord haben, völlig aus. Doch sobald du mehr willst, etwa ein neues PDF-Dokument erstellen, Inhalte bearbeiten oder PDFs komprimieren, kommst du mit den Standardfunktionen schnell an Grenzen. Genau hier kommt UPDF ins Spiel.

PDFs flexibel bearbeiten

Auf dem großen iPad-Display macht die Arbeit mit PDFs besonders viel Spaß. Du kannst nicht nur neue Dokumente erstellen, sondern auch vorhandene Dateien umfangreich bearbeiten: Texte einfügen oder löschen, Bilder austauschen, Links anpassen oder komplette Seiten neu anordnen. Dank UPDF AI lassen sich Inhalte sogar automatisch zusammenfassen.

Auch beim Kommentieren und Markieren ist einiges möglich: Es stehen viele Stempel, Sticker und andere Werkzeuge zur Verfügung. Du kannst Seiten extrahieren, Dokumente aufteilen oder gezielt einzelne Seiten löschen.

Formulare erstellen und Dokumente schützen

Neben dem Ausfüllen von Formularen kannst du mit UPDF auch eigene, interaktive Formulare erstellen. Empfindliche Inhalte lassen sich zudem mit einem Passwort schützen. Zum Teilen stehen klassische Wege wie E-Mail zur Verfügung – oder du generierst einfach einen freigebbaren Link aus der Cloud.

Auch mit Apple Pencil kompatibel

Die Bedienung ist durchdacht und angenehm: Alle Werkzeuge sind übersichtlich am Rand platziert, sodass du schnell zum Ziel kommst – egal ob mit Finger oder Apple Pencil. Wer präzise arbeiten möchte, bekommt mit dem Pencil noch etwas mehr Kontrolle.

Eine Lizenz, viele Geräte

Ein weiterer Pluspunkt: Mit einer einzigen Lizenz kannst du UPDF plattformübergreifend nutzen, also auf iPhone, iPad, Mac, Windows und sogar Android. UPDF für iOS im App Store: Jetzt kostenlos laden uns ausprobieren.

