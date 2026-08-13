Google Pixel Tag ist die Android-Antwort auf Apples AirTag

Google hat nicht nur die neue Pixel-11-Familie sowie die neue Pixel Watch 5 vorgestellt, sondern auch eine Handvoll neues Zubehör präsentiert. Besonders spannend ist dabei der neue Pixel Tag, der als Antwort auf Apples AirTag zu verstehen ist. Was der neue Pixel Tag kann, möchten wir genauer beleuchten.

Obwohl Google schon vor zwei Jahren das eigene Find-Hub-Netzwerk gestartet hat, ist der Pixel Tag der erste eigene Tracker von Google, der verlorene Gegenstände zurück zum Besitzer führen soll. Gefertigt aus Edelstahl, setzt der Tag auf ein IP67-geschütztes Gehäuse vor Wasser und Staub und verfügt zudem über einen integrierten Lautsprecher, der einen Ton abspielt, wenn ein Gegenstand als verloren markiert wird. Im Gegensatz zum AirTag wartet der Pixel Tag mit einer physischen Taste auf, die auf dem verbundenen Smartphone eine Benachrichtigung auslöst, sodass eine Art „Umgekehrt-Suche“ möglich ist.

Während der AirTag auf eine runde Bauform setzt, kommt der Pixel Tag als Oval. Allerdings verzichtet auch Google auf eine integrierte Befestigungsmöglichkeit, sodass Halterungen und Cases zwingend benötigt werden, wenn man den Tag am Rucksack oder am Koffer befestigen will. Beide Tracker setzen jedoch auf eine austauschbare Batterie, die laut Google bis zu einem Jahr hält. Kompatibel ist der Google Pixel Tag mit Android-Geräten, auf denen Android 9 oder neuer mit Bluetooth 6 läuft.

UWB-Chip für präzise Suche

Genau wie der AirTag wartet der Pixel Tag mit einem Ultrabreitband-Chip auf, der eine Präzisionsortung unterstützt, wenn ein Gegenstand in der Nähe, aber außer Reichweite verloren gegangen ist. Der Pixel Tag unterstützt viele der gleichen Funktionen wie der AirTag, zum Beispiel Benachrichtigungen, wenn ein Gegenstand zurückgelassen wird, und die Möglichkeit, den Standort des Gegenstands mit mehreren Personen zu teilen.

Der große Unterschied: Apple nutzt das eigene Wo ist?-Netzwerk, Google setzt auf das hauseigene Find-Hub-Netzwerk. Da Google Find Hub auf über eine Milliarde Geräte zurückgreifen kann, ist die Chance hoch, dass ein Android-Gerät anonym den Standort sendet, damit die verlorenen Gegenstände den Weg nach Hause finden. Doch Apple und Google arbeiten auch zusammen, denn Benachrichtigungen über unbekannte Tracker sind dank der Zusammenarbeit plattformübergreifend, sodass iPhone-User eine Benachrichtigung erhalten, wenn sich ein Pixel Tag in der Nähe befindet, und umgekehrt.

Preis und Verfügbarkeit

Im US-Google-Store ist der Pixel Tag schon für 29 US-Dollar gelistet. Im deutschen Google-Store ist er hingegen noch nicht zu sehen, allerdings soll der Preis bei 34,99 Euro liegen.