Dreame Navo Smart Lock E10 startet in Deutschland

Was das Smart Lock an meiner Haustür angeht, habe ich weiterhin einen klaren Favoriten: Das Nuki Smart Lock Ultra. Zusammen mit dem Nuki Keypad 2 ist das wohl schickste und schnellste Smart Lock aber alles andere als ein Schnäppchen, knapp 500 Euro muss man auf den Tisch legen. Eine deutlich günstigere Alternative kommt jetzt von einer Marke, die vor allem für Saugroboter bekannt ist: Das Dreame Navo Smart Lock E10 ist ab sofort in Deutschland erhältlich.

Bisher haben wir das Smart Lock noch nicht selbst getestet, das werden wir aber sicherlich in den kommenden Wochen nachholen. Preislich sieht die ganze Sache jedenfalls schon sehr interessant aus: Das Dreame Navo Smart Lock E10 kostet offiziell 219 Euro. Zum Start wird das Bundle aus Smart Lock und Keypad mit Fingerabdrucksensor für nur 179 Euro verkauft. Bisher ist das Produkt jedoch nur im Hersteller-Shop erhältlich.

Dreame Navo Smart Lock E10 bietet Geofencing-Funktion

Auch sonst lesen sich die Daten des neuen Produkts ziemlich gut. Das E10 von Dreame unterstützt Matter over Thread und kann damit problemlos in Smart Home Systeme eingebunden werden. Und auch in Sachen Komfort gibt es nicht viel zu meckern: Das Smart Lock lässt sich per PIN, NFC-Karte oder Fingerabdruck über das Keypad öffnen. Außerdem stehen App, Geofencing oder im Zweifel auch der klassische Schlüssel zur Verfügung.

Zudem gibt es vier verschiedene Modi, die Dreame wie folgt beschreibt:

Der Pflegemodus benachrichtigt Familienmitglieder, wenn über mehrere Tage keine Entriegelungsaktivität erkannt wird, und unterstützt so bei der Betreuung älterer Menschen. Der Durchgangsmodus hält die Tür für einen unkomplizierten Zugang während geselliger Zusammenkünfte oder in besonders hektischen Zeiten entriegelt. Der Abwesenheitsmodus sendet bei ungewöhnlichen Entriegelungsaktivitäten Warnmeldungen und erhöht so die Sicherheit, wenn niemand zu Hause ist. Der Nicht stören-Modus schaltet die Betriebsgeräusche für eine ruhige und ungestörte Nutzung in der Nacht stumm.

Es gibt aber auch noch einige Fragezeichen rund um das erste Smart Lock von Dreame für den europäischen Markt. So ist zwar angegeben, dass das Keypad mit seinen vier AA-Batterien bis zu 18 Monate durchhalten soll. Wie lange die Laufzeit des Smart Lock selbst mit dem integrierten Lithium-Ionen-Akku ist, wird dagegen nirgends verraten. Wir sind definitiv auf die Details gespannt, sobald wir das Smart Lock in die Finger bekommen…