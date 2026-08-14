Erinnert ihr euch noch an die Apple Vision Pro, die Apple zuerst exklusiv in den USA verfügbar gemacht hat? Gleiches Schicksal könnte jetzt auch das kommende iPhone Ultra ereilen, denn Medienberichte zufolge hat Apple zu wenig Stückzahlen produzieren können, um der weltweiten Nachfrage gerecht zu werden. Die australische Webseite ChannelNews berichtet unter Berufung auf chinesische Zulieferer, dass das iPhone Ultra zum Start nicht in Australien zum Kauf bereitsteht. Der Bericht geht zwar nicht explizit auf andere Länder ein, doch da Apple nur die USA beliefern soll, gilt das Ganze wohl auch für Europa und Deutschland.

Zuletzt gab es immer wieder Berichte, die von Produktionsproblemen mit dem iPhone Ultra gesprochen haben. Laut den Infos soll die Verzögerung „hauptsächlich auf Liefer- und Preisprobleme zurückzuführen“ sein. Quellen berichten, dass die Lieferkette unter hohem Zeitdruck steht und die derzeitigen technischen Lösungen nicht ausreichen, um die Probleme zu beheben. Zudem hat Apple die Massenproduktion immer wieder nach hinten verschieben müssen, sodass zum Start wohl nur rund 7 Millionen Geräte zur Verfügung stehen, was für einen weltweiten Verkauf schlichtweg zu wenig ist.

iPhone Ultra startet mit Verzögerung

Es wird ohnehin spekuliert, dass das iPhone Ultra nicht zusammen mit dem iPhone 18 Pro auf den Markt kommt. Ein späterer Marktstart verschafft Apple etwas mehr Zeit, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Dass Märkte wie Europa und Deutschland zum Marktstart nicht beliefert werden, ist traurig und wird viele Kunden und Kundinnen enttäuschen. Nach dem Start in den USA soll China als wichtigster Markt möglichst schnell folgen. Erst danach könnte auch Europa mit Deutschland an der Reihe sein. Kommt das iPhone Ultra bei uns also erst gegen Ende des Jahres in die Regale und Hände deutscher Kunden?

Spannend bleibt, ob Apple bei der Präsentation überhaupt einen Preis für das iPhone Ultra nennt. Klar ist jedoch, dass das iPhone Ultra nicht günstig wird, denn es wird ein Preis von mehr als 2.000 Euro/US-Dollar erwartet.

Samsung als großer Gewinner?

Das spielt Samsung in die Karten, denn mit der neuen Galaxy-Reihe hat das Unternehmen schon vor dem iPhone Ultra einen entsprechenden Konkurrenten auf den Markt geworfen, der auch bei uns verfügbar ist. Ob Kunden und Kundinnen ins Samsung- und Android-Lager abwandern, ist dennoch größtenteils ausgeschlossen, da Apple-Kunden bekanntlich ihrer Marke sehr treu sind.

Foto: fpt/Youtube.