Drive One Pro: Verkehrswarner mit CarPlay und Blitzer.de startet in neuer Version

Ob Ooono sich mit der Abkehr von Blitzer.de einen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten. Die Rückmeldungen aus der Community sind jedoch oftmals vernichtend, da viele Blitzer einfach nicht mehr angezeigt werden. Wer einen Verkehrswarner sucht, der mit Daten von Blitzer.de aufwartet, kann sich jetzt den neuen Drive One Pro von Needit ansehen.

Für 89,95 Euro gibt es einen kleinen schwarzen Kasten, der mit einem Display vor Gefahren warnt und Geschwindigkeiten anzeigt. Darüber hinaus ist Support für CarPlay mit an Bord, um die Warnungen direkt auf das Infotainment-Display im Auto zu bringen. Weder für die Anbindung an Blitzer.de noch für den CarPlay-Support verlangt der Drive One Pro zusätzliche Gebühren, sodass es sich hier um einen echten Einmalkauf ohne laufende Gebühren handelt.

CarPlay setzt App auf dem iPhone voraus

Die Verbindung mit CarPlay oder Android Auto erfolgt über die installierte Drive One-App auf dem Smartphone, das wiederum mit dem Auto verbunden ist. Das kleine Gadget selbst fungiert als Mini-Display, wenn man CarPlay nicht nutzen will oder gar keins an Bord hat. Egal ob mit CarPlay verbunden oder nicht, der Drive One Pro macht mit einem „High-Sound-Buzzer“ auf kommende Gefahren aufmerksam.

Neben festen und mobilen Blitzern warnt der Drive One Pro auch vor Staus, Baustellen, Gefahrenstellen, Unfällen oder Lasermessungen. Über die zwei Tasten am Gerät lassen sich Blitzer und Gefahren melden, ebenso ist eine Entwarnung möglich, wenn der Stau oder der Blitzer nicht mehr da ist. Der integrierte Akku hält für rund 160 Stunden und muss danach über USB-C geladen werden.

Während der Drive One Pro im Hersteller-Shop ausverkauft ist, könnt ihr über Amazon eure Bestellung zwar aufgeben, allerdings ist noch etwas Geduld gefragt, da Amazon irgendwann zwischen dem 14. September und dem 30. Oktober liefert.