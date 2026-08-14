Drive One Pro

Drive One Pro: Verkehrswarner mit CarPlay und Blitzer.de startet in neuer Version

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Freddy7 Kommentare zu Drive One Pro: Verkehrswarner mit CarPlay und Blitzer.de startet in neuer Version
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Drive One Pro

Ob Ooono sich mit der Abkehr von Blitzer.de einen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten. Die Rückmeldungen aus der Community sind jedoch oftmals vernichtend, da viele Blitzer einfach nicht mehr angezeigt werden. Wer einen Verkehrswarner sucht, der mit Daten von Blitzer.de aufwartet, kann sich jetzt den neuen Drive One Pro von Needit ansehen.

Für 89,95 Euro gibt es einen kleinen schwarzen Kasten, der mit einem Display vor Gefahren warnt und Geschwindigkeiten anzeigt. Darüber hinaus ist Support für CarPlay mit an Bord, um die Warnungen direkt auf das Infotainment-Display im Auto zu bringen. Weder für die Anbindung an Blitzer.de noch für den CarPlay-Support verlangt der Drive One Pro zusätzliche Gebühren, sodass es sich hier um einen echten Einmalkauf ohne laufende Gebühren handelt.


CarPlay setzt App auf dem iPhone voraus

Die Verbindung mit CarPlay oder Android Auto erfolgt über die installierte Drive One-App auf dem Smartphone, das wiederum mit dem Auto verbunden ist. Das kleine Gadget selbst fungiert als Mini-Display, wenn man CarPlay nicht nutzen will oder gar keins an Bord hat. Egal ob mit CarPlay verbunden oder nicht, der Drive One Pro macht mit einem „High-Sound-Buzzer“ auf kommende Gefahren aufmerksam.

Drive One Pro
Drive One Pro im Auto.

Neben festen und mobilen Blitzern warnt der Drive One Pro auch vor Staus, Baustellen, Gefahrenstellen, Unfällen oder Lasermessungen. Über die zwei Tasten am Gerät lassen sich Blitzer und Gefahren melden, ebenso ist eine Entwarnung möglich, wenn der Stau oder der Blitzer nicht mehr da ist. Der integrierte Akku hält für rund 160 Stunden und muss danach über USB-C geladen werden.

Während der Drive One Pro im Hersteller-Shop ausverkauft ist, könnt ihr über Amazon eure Bestellung zwar aufgeben, allerdings ist noch etwas Geduld gefragt, da Amazon irgendwann zwischen dem 14. September und dem 30. Oktober liefert.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Auch das ist neu

Kommentare 7 Antworten

  2. Da die Nutzung in DE eh verboten ist, sollte man es nicht noch prominent mit Display im Auto ausstellen. Ohne Display wäre es durch CarPlay eine spannende Alternative zur Standard Version

    Antworten

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