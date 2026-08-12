Metriso: Diese Countdown-App macht aus Warten ein visuelles Erlebnis

Countdown-Apps gibt es im App Store reichlich, doch viele setzen vor allem auf eine Sache: Große Zahlen, die unaufhaltsam kleiner werden. Metriso geht einen anderen Weg. Die von einer unabhängigen Entwicklerin entwickelte iOS-App will nicht das Gefühl vermitteln, dass man ungeduldig auf einen Termin starrt, sondern die Vorfreude selbst sichtbar machen. Statt „noch 23 Tage“ steht dabei ein Bild im Mittelpunkt, das sich mit der Zeit immer weiter enthüllt.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Man legt ein Ereignis an – etwa einen Urlaub, Geburtstag, eine Hochzeit oder einen persönlichen Meilenstein – und wählt dazu ein passendes Motiv. Je näher das Datum rückt, desto mehr gibt Metriso vom Bild preis. Neben klassischen Effekten wie Unschärfe und Pixelierung stehen auch aufwendigere visuelle Enthüllungen wie Puzzle-, Wellen- oder Pinselstrich-Effekte zur Verfügung. Dadurch wird aus dem simplen Countdown eher eine kleine Animation, die sich über Tage hinweg verändert.

Besonders interessant ist das Konzept in Kombination mit den Widgets. Metriso unterstützt kleine, mittlere und große Widgets, so dass die bevorstehende Reise oder der nächste Geburtstag direkt auf dem iPhone- oder iPad-Homescreen präsent bleibt. Die App bietet außerdem eine Auswahl kuratierter Bilder und Farben; in der Pro-Version lassen sich auch eigene Fotos aus der Mediathek verwenden. Über iCloud können angelegte Ereignisse zudem auf mehreren Apple-Geräten synchron gehalten werden.

Auch kompliziertere Termine sind drin

Metriso bleibt darüber hinaus nicht bei einem einzelnen Urlaubscountdown stehen. Wiederkehrende Ereignisse wie Geburtstage und Jahrestage lassen sich automatisieren, ebenso komplexere Zeitpläne, beispielsweise ein Termin, der alle zwei Monate am dritten Freitag stattfindet. Dazu kommen Erinnerungen, ein Archiv für bereits abgelaufene Countdowns und die Möglichkeit, einen Countdown per Weblink mit anderen zu teilen. Letzteres ist praktisch, wenn etwa eine Gruppe gemeinsam auf einen Urlaub oder ein anderes Ereignis hin fiebert.

Bei der Monetarisierung setzt Metriso bewusst auf ein Modell, das bei kleinen Utility-Apps inzwischen angenehm unüblich wirkt: Keine Werbung und kein laufendes Abo. Die Basisversion ist kostenlos, während Metriso Pro aktuell als einmaliger In-App-Kauf für 5,99 Euro angeboten wird. Darin enthalten sind unter anderem unbegrenzte aktive Countdowns, eigene Fotos und zusätzliche Animationen.

Metriso (App Store-Link) ist auf Deutsch und Englisch verfügbar, läuft auf iPhone und iPad und setzt laut App Store-Angaben außerdem auf ein datensparsames Konzept. Die Entwicklerin gibt an, keine Daten über die App zu erfassen. Wer einen etwas verspielteren und visuellen Ansatz für Countdowns sucht, sollte sich Metriso daher unbedingt genauer ansehen. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website.