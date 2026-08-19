Tippr: Großartige neue Tippspiel-App für eure nächste Fussball-Runde

Am 28. August startet die neue Fussball-Bundesliga-Saison: Damit beginnt für viele Fußballfans auch wieder der Kampf um den Titel des besten Tippers im Freundeskreis. Statt Excel-Tabellen, WhatsApp-Nachrichten und Zettelwirtschaft will die iPhone-App Tippr (App Store-Link) das Ganze in eine gemeinsame digitale Runde packen.

Das Prinzip von Tippr ist schnell erklärt: Eine Person erstellt eine private Tipprunde, teilt einen Code und schon kann der Freundes- oder Kollegenkreis oder auch die Familie einsteigen. Vor dem Anpfiff werden die Ergebnisse getippt, anschließend übernimmt die App die Punktevergabe und Tabelle. Die iOS-App ist kostenlos und ausdrücklich kein Glücksspiel: Es gibt weder Quoten noch Geldeinsätze oder einen Wettanbieter im Hintergrund.

Bei der Auswahl der Wettbewerbe will Tippr deutlich breiter aufgestellt sein als das klassische Bundesliga-Tippspiel. Nach Angaben des 18-jährigen Solo-Entwicklers Yannik Muth aus Hamburg umfasst der Katalog 1.234 Wettbewerbe aus 170 Ländern, aktuell laufen davon 1.048 Saisons. Dadurch lässt sich eine Runde nicht nur auf die Bundesliga beschränken: Champions League, Pokal oder andere internationale Wettbewerbe können gleichzeitig in einer gemeinsamen Tipprunde landen. Auch die App selbst nennt inzwischen mehr als 1.200 durchsuchbare Wettbewerbe.

Eine Tipprunde muss im Sommer nicht sterben

Eine Besonderheit steckt im Umgang mit den Spielzeiten. Die Runde kann über mehrere Saisons hinweg bestehen bleiben. Die alte Saison wandert ins Archiv, während die ewige Tabelle erhalten bleibt. Für die Tippgruppe bedeutet das vor allem weniger organisatorischen Aufwand: Im August muss nicht jedes Mal eine neue Runde erstellt und der komplette Freundeskreis wieder zusammengesucht werden. Stattdessen geht es mit denselben Leuten einfach in die nächste Saison. Dazu kommen Live-Tabellen, Spielerstatistiken und ein Saison-Rückblick.

Auch während einer Partie soll die App mehr liefern als nur die Frage, ob der eigene Tipp am Ende richtig war. Tippr zeigt die Tipps der Gruppenmitglieder direkt bei den Spielen und aktualisiert Tabelle und Rangliste live. Der eigene Tipp lässt sich damit während des Spiels verfolgen, inklusive der Frage, wie viele Punkte er gerade wert ist. Auf dem iPhone kann das laufende getippte Spiel sogar auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island angezeigt werden.

Punkte nach Wunsch statt starres Standardmodell

Beim Punktesystem bleibt Tippr ebenfalls flexibel. Standardmäßig gibt es vier Punkte für das exakt vorhergesagte Ergebnis, drei für die richtige Tordifferenz und zwei für die richtige Tendenz. Die Regeln können die Gruppen allerdings selbst anpassen. Möglich sind unter anderem Wahrscheinlichkeits- und Tendenz-Modelle. Besonders interessant für Personen, die gerne gegen den Favoriten wetten: In einem entsprechenden Modus können richtig getippte Außenseiter stärker belohnt werden. So lässt sich die Punktevergabe ganz an den eigenen Geschmack der Runde anpassen.

Tippr ist erst seit Mai dieses Jahres im deutschen App Store erhältlich und hat seitdem offenbar schnell Tipp-Fans gefunden: Der Entwickler nennt mehr als 17.000 Konten und über 5.400 angelegte Tipprunden. Im App Store steht die App aktuell bei 4,7 von 5 Sternen bei über 400 Bewertungen. Gleichzeitig wird sie laufend erweitert: Zuletzt kamen unter anderem eigene Wettbewerbe und Turniere, öffentliche Gruppen, Teamwertungen und ein Wunschergebnis-Rechner hinzu. Tippr kann ab iOS 17.0 oder neuer kostenlos und ohne weitere Zukäufe, Werbung oder Abos bei rund 100 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone installiert werden. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website zur App.