eufy Wandleuchte S4: 4K-Kamera, Beleuchtung und Solarpanel in einem

Eine Wandleuchte, die gleichzeitig Sicherheitskamera spielt und sich selbst mit Solarstrom versorgt? Genau in diese Richtung geht die neue eufy Wandleuchte mit Kamera S4. Für 249,99 Euro kombiniert eufy eine 4K-Kamera mit smarter Beleuchtung, Bewegungserkennung und einem 60-GHz-mmWave-Radar. Der Verkaufsstart erfolgt laut Hersteller per Vorbestellung, der Versand soll ab dem 20. August beginnen.

Das spannendste Detail steckt dabei nicht einmal in der Kamera, sondern im Radar. Der 60-GHz-mmWave-Sensor soll Bewegungen in einem 120-Grad-Ultraweitwinkel und bis zu zwölf Metern Entfernung erkennen. Dadurch will eufy typische Fehlalarme reduzieren, etwa wenn ein Haustier durchs Bild läuft oder Äste im Wind wackeln. Mehrstufige Licht- und Sirenenwarnungen sollen erkannte Eindringlinge anschließend direkt abschrecken.

Bei der Kamera setzt eufy auf einen 8-Megapixel-Sensor mit 4K-Auflösung und f/1.6-Blende. Der Blickwinkel lässt sich manuell anpassen, so dass sich die Kamera besser auf den gewünschten Bereich ausrichten lässt. Zusätzlich übernimmt KI die Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Haustieren und soll dadurch gezieltere Benachrichtigungen ermöglichen. Auch bei Nacht soll die Kamera dank ihrer Ausstattung verwertbare Aufnahmen liefern.

Von Sicherheitslicht bis Partybeleuchtung

Beim Licht will die S4 deutlich mehr sein als ein Bewegungsmelder mit heller Lampe. Je nach Uhrzeit und Umgebungshelligkeit kann sie zwischen Kaltweiß, Warmweiß und RGB-Farben wechseln. Damit lässt sich die Leuchte entweder als Teil des Sicherheitssystems oder für eine etwas gemütlichere Außenbeleuchtung einsetzen. eufy sieht dafür ausdrücklich unterschiedliche Szenarien vom Sicherheitsmodus bis zum Partylicht vor.

Auch beim Stromversorgungskonzept geht die S4 einen eigenen Weg. Ein abnehmbares Solarpanel und ein Akku sollen einen weitgehend autarken Betrieb ermöglichen: eufy wirbt sogar mit Schutz an 365 Tagen im Jahr. Das Panel kann flexibel positioniert werden, während sich die Kamera laut Hersteller sowohl auf als auch unter einem Dach montieren lässt. Gerade an Stellen ohne vorhandenen Stromanschluss könnte das die Installation deutlich vereinfachen.

Bei der Einrichtung setzt eufy auf eine Ein-Schritt-Schnellmontage und die Steuerung über die eufy-Security-App. Die S4 lässt sich in das eufy-Security-Ökosystem integrieren und unterstützt außerdem Google Home sowie Apple HomeKit, bei letzterem allerdings über eine HomeBase. Wie oben bereits erwähnt, veranschlagt eufy für die Neuerscheinung einen Preis von 249,99 Euro. Die eufy Wandleuchte S4 kann auf der Produktseite bereits vorbestellt werden und soll dann ab dem 20. August dieses Jahres an die Kundschaft ausgeliefert werden.