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Apple veröffentlicht iOS 26.6.1, macOS 26.6.2 & mehr

Neue Sicherheitsupdates sind da

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iOS 26.6.1

Apple hat soeben eine Ladung neuer Softwareversionen für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein kleines Update, das den Fokus auf Sicherheitsoptimierungen legt. Sowohl iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 als auch macOS 26.6.2 stehen ab sofort zum Download bereit.

Welche Sicherheitslücken Apple mit den Updates schließt, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Im Laufe des morgigen Tages wird Apple seine entsprechende Webseite aktualisieren, um auf die Fixes aufmerksam zu machen.


Darüber hinaus stehen für ältere Geräte iOS 18.7.10 als auch iPadOS 18.17.10 zum Download bereit.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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