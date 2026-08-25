Apple soll neuen Mac mini „in den nächsten Tagen“ vorstellen

Mark Gurman von Bloomberg hört einfach nicht auf. Laut seinen Informationen könnte Apple noch vor dem iPhone-Event einen neuen Mac mini ankündigen, denn die Vorstellung soll noch unter der Führung von Tim Cook erfolgen – also vor dem 1. September.

Wenn Apple schon in Kürze ein neues Modell zeigt, werden große Innovationen ausbleiben, denn es steht lediglich ein Chip-Upgrade an. Es ist allerdings noch unklar, ob der Mac mini mit dem M5-Chip oder schon mit Apples neuem M6-Chip ausgestattet wird.

Vor einigen Monaten hatte Apple das günstigste Basismodell aus dem Programm genommen, allerdings ist der Mac mini mit 256 GB wieder verfügbar. Durch die Preiserhöhung kostet der günstigste Mac mini hierzulande 949 Euro, während die Preise für das Modell mit M4 Pro ab 1.899 Euro starten.

Darüber hinaus sind die Lieferzeiten für den Mac mini immer noch schlecht, da sowohl die Chip-Krise als auch die anhaltende Nachfrage seitens KI-Firmen stark gestiegen sind.