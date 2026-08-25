Obwohl sich in den letzten Wochen alles um die AirPods Pro mit Kamera gedreht hat, kommen wohl zuerst die neuen AirPods 5 auf den Markt. Glaubt man den Informationen von Bloomberg, sollen die Standard-AirPods zusammen mit den neuen iPhones vorgestellt werden. Wie schon bei den AirPods 4, werden auch die AirPods 5 mit und ohne aktive Geräuschunterdrückung erhältlich sein.

Mark Gurman gibt sogar ein genaues Datum an, denn er nennt explizit den 9. September, sodass wir davon ausgehen dürfen, dass Apples iPhone-Keynote an diesem Datum stattfindet.

Erste Hinweise auf die AirPods 5 hat der Code-Leak von macOS 26.7 schon preisgegeben, jedoch fehlen derzeit Infos dazu, welche Neuerungen Apple geplant hat. Die AirPods 4 sind seit September 2024 auf dem Markt und kosten 149 Euro beziehungsweise 199 Euro mit ANC. Im freien Handel, zum Beispiel bei Amazon, könnt ihr die aktuelle Generation unter Apples Preisen kaufen.