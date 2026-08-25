Tim Cooks Abschiedsparty: OneRepublic, große Namen und ein leiser Machtwechsel

Bei Apple steht ein historischer Wechsel bevor: Am kommenden Dienstag, dem 1. September 2026, gibt Tim Cook nach 15 Jahren den CEO-Posten ab. Zum Abschied hat Apple am Sonntag noch einmal groß aufgefahren, wie The Information berichtet. Rund 200 Gäste kamen im Apple Park zusammen, um Cook zu feiern, darunter fast ausschließlich Angestellte des Konzerns. Gefeiert wurde unter anderem im Caffè Macs, der bekannten Apple-Cafeteria, während OneRepublic im Innenhof des ringförmigen Hauptgebäudes auftrat.

Für Cook gab es dabei offenbar einen eher ungewöhnlichen Moment. Ein auf X veröffentlichtes Foto – das aktuell leider nicht mehr verfügbar ist – zeigt den scheidenden CEO gemeinsam mit OneRepublic und einer Gitarre in der Hand. Die Band sorgte für die musikalische Untermalung der Feier, während mehrere prominente Wegbegleiter Cooks seine Verdienste würdigten. Unter den Rednern waren Laurene Powell Jobs, die Witwe von Apple-Mitgründer Steve Jobs, der frühere COO Jeff Williams, Services-Chef Eddy Cue und Cooks designierter Nachfolger John Ternus.

Auch Cook selbst ergriff das Wort und gewährte dabei einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Er würdigte die Anwesenheit seines Partners und sprach ihn mit seinem Vornamen Mike an. Für den ausgesprochen zurückhaltenden Apple-Chef ist das bemerkenswert: Zwar machte Cook bereits 2014 öffentlich, dass er homosexuell ist, doch über sein Privatleben spricht er nur äußerst selten in der Öffentlichkeit oder bei internen Veranstaltungen.

John Ternus übernimmt das Steuer

Mit dem Abschied vom CEO-Sessel endet Cooks Zeit bei Apple allerdings nicht. Ab dem 1. September 2026 übernimmt er den Posten des Executive Chairman und soll das Unternehmen weiterhin in bestimmten Bereichen unterstützen. Dazu gehört insbesondere die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern weltweit. Cook dürfte damit künftig weniger im täglichen Rampenlicht stehen, bleibt für Apple aber eine wichtige Figur.

Der neue Mann an der Spitze heißt John Ternus. Er arbeitet bereits seit 2001 bei Apple und ist seit 2021 als Senior Vice President für die Hardware-Entwicklung verantwortlich. Seine Beförderung markiert damit weniger einen radikalen Schnitt als einen Wechsel innerhalb der bestehenden Führungsriege. Besonders spannend wird sein erster großer Auftritt als CEO: Apples traditionelles iPhone-Event im September dürfte zu seinen ersten großen Produktveranstaltungen in der neuen Rolle gehören.

Intern wird der Wechsel vor allem mit einem Wort beschrieben: Kontinuität. Apple-Insider erwarten offenbar, dass sich unter Ternus zunächst nur wenig verändert. Selbst im direkten Umfeld des neuen CEO bleibt vieles vertraut: Cooks bisheriger Assistent der Geschäftsleitung soll künftig auch für Ternus arbeiten. Cook selbst zeigte sich bereits bei seiner letzten Bilanzpressekonferenz als CEO optimistisch und sagte, der Übergang verlaufe reibungslos und er freue sich darauf, dass Ternus Apple in die nächste Ära führt.