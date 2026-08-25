Onvis startet Unterputz-Steckdose mit Matter over Thread

Smart Plugs begleiten uns schon eine ganze Weile. Sie haben einen großen Vorteil: Man muss sie als Zwischenstecker einfach nur in die Steckdose stecken. Der große Nachteil: Es steckt ein Zwischenstecker in der Steckdose. Genau dieses Problem wird nun von Onvis mit der Matter over Thread Wandsteckdose (Amazon-Link) gelöst.

In manchen Situationen stört so ein Smart Plug ja gar nicht. Etwa bei der Spülmaschine in der Küche oder auch bei Waschmaschine und Trockner. Wenn die Steckdose allerdings sichtbar ist oder man platztechnisch sehr eingeschränkt ist, kann der Einsatz eines Smart Plugs problematisch sein.

Genau hier kommt die Matter over Thread Wandsteckdose von Onvis ins Spiel. Der Installationsaufwand ist sicherlich deutlich größer und der Einbau sollte auch nur von einer Fachkraft erfolgen. Das Ergebnis ist dann aber einfach nur eine ganz gewöhnliche Steckdose. Zumindest optisch, denn funktional hat das neue Smart Home Produkt ja viel mehr zu bieten.

Das alles kann die smarte Matter over Thread Wandsteckdose von Onvis

Wenn ich es richtig erkenne, gibt es an der Steckdose selbst einen Schalter zum Ein- und Ausschalten. Zudem ist die Steuerung per Apple Home und Siri oder einem anderen Matter-tauglichen System möglich. Die Kommunikation erfolgt dabei per Matter over Thread, wobei die dauerhaft mit Strom versorgte Onvis-Steckdose auch ein Thread Router ist und Befehle vom Thread Border Router zu anderen Thread Geräten weiterleiten kann. Ebenso kann die Matter over Thread Wandsteckdose von Onvis den Stromverbrauch messen.

Zudem gibt es noch einige spezifische Steckdosen-Details, die nicht unbedingt selbstverständlich sind. So werden Lasten von bis zu 16 Ampere und 4.000 Watt unterstützt, selbst die größten Hausgeräte können so sicher betrieben werden. Zudem wird eine passende Kindersicherung mitgeliefert.

Ein kleines Detail scheint dagegen nicht so praktisch zu sein. Auf den Produktbildern macht es den Anschein, als wäre der Rahmen fest mit der Steckdose verbunden. Das würde einen Einbau in Mehrfach-Rahmen quasi unmöglich machen. Hier müssen wir aber definitiv noch einmal unsere Bestellung abwarten. Bei der könnt ihr aktuell übrigens 15 Prozent sparen und zahlt somit nur 27,51 Euro, wenn ihr den Coupon aktiviert.