Apple startet Dynamic Power Adapter mit einziehbarem Stecker

Gestern hat Apple nicht nur einen neuen Mac Studio, einen Mac Mini und natürlich das legendäre Poliertuch neu aufgelegt, sondern auch ein anderes Zubehör erstmals nach Deutschland geschafft: Der Apple Dynamic Power Adapter ist nach dem Start in den USA und Großbritannien jetzt auch mit einem EU-Stecker erhältlich.

Bei einem Preis von 45 Euro kann Apple natürlich nicht mit den Produkten von Anker, Ugreen oder den vielen anderen asiatischen Herstellern mithalten. Trotzdem hat der Dynamic Power Adapter einige spannende technische Raffinessen verbaut, die ihn interessant machen.

Das neue Ladegerät von Apple liefert regulär 40 Watt Leistung über einen USB-C-Anschluss aus. Sollte das angeschlossene Gerät mehr Leistung benötigen, kann diese auf bis zu 60 Watt erhöht werden. So kann man auch ein MacBook noch ordentlich schnell aufladen – wenn es nicht direkt ein großes MacBook Pro ist.

„Mit Dynamic Power bekommst du viele der Vorteile von Adaptern mit höheren Wattzahlen in einer kompakten, taschen­freundlichen Größe. So kannst du zu Hause, im Büro oder unterwegs schneller und bequemer laden denn je“, heißt es dazu von Apple. iPhone 17 Modelle können mit dem Charger in 20 Minuten bis zu 50 Prozent geladen werden.

Stecker verschwindet bei Nichtnutzung komplett im Dynamic Power Adapter

Ein anderes spannendes Detail ist auf den ersten Blick gar nicht wirklich sichtbar. Der Eurostecker kann komplett im Gehäuse des Apple Dynamic Power Adapters verschwinden, wenn das Ladegerät gerade nicht genutzt wird. Bisher habe ich so etwas nur als klappbaren Stecker gesehen, was dann letztlich aber gar nicht so viel Platzersparnis bringt. Bei Apple scheint dagegen der komplette Stecker im Gehäuse zu verschwinden. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Mechanismus, den ich mir ganz sicher genauer ansehen werde.