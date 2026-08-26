Waymo bringt Roboter-Taxis 2027 nach München

Als wir im vergangenen Jahr in San Francisco zu Gast waren, mussten wir uns definitiv die Augen reiben: Dort fahren Taxis ohne Person hinter dem Lenkrad durch die Gegend. Per App bestellen, vom Roboter fahren lassen und günstig ans Ziel kommen. So einfach der Plan, der nun auch in Deutschland umgesetzt werden soll.

Es war ja bereits ein offenes Geheimnis, dass Waymo nach München kommen wird. Nun hat das Unternehmen genau das offiziell bestätigt. Bereits in wenigen Wochen wird man die ersten Autos in der Landeshauptstadt sehen, unverkennbar an ihrem großen Aufbau mit Sensoren und Kameras. Autonome Fahrten wird es vorerst allerdings nicht geben, zunächst wird man die Stadt manuell erkunden.

„Wir verfolgen einen konsequenten, schrittweisen Ansatz, der mit einer hochauflösenden Kartierung des lokalen Straßennetzes und Testfahrten mit geschulten Spezialisten für autonomes Fahren am Steuer beginnt“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Diese Testphase soll sicherstellen, dass sich der Waymo Driver nahtlos an die besonderen Fahrbedingungen in München anpasst, bevor wir gegen Ende 2027 den kommerziellen Fahrdienst für die Öffentlichkeit starten wollen.“

Waymo soll sicherer fahren als der Mensch

Ich finde das tatsächlich eine spannende Sache – und das gleich aus verschiedenen Gesichtspunkten. Wie werden die klassischen Taxifahrer die Geschichte aufnehmen? Immerhin gab es schon nach dem Uber-Start in Deutschland etliche Diskussionen. Und wie reagiert die Öffentlichkeit? Beispielsweise im Hinblick auf Datenschutz? Zumindest rund um das Thema Sicherheit lässt uns Waymo bereits jetzt wissen: „Daten aus über 350 Millionen Kilometern vollautonomer Fahrten zeigen, dass wir die Verkehrssicherheit in den Gemeinden, in denen wir heute tätig sind, verbessern: Im Vergleich zu menschlichen Fahrern gibt es 16-mal weniger Unfälle mit schweren Verletzungen sowie 14-mal weniger Unfälle mit verletzten Fußgängern und 6-mal weniger Unfälle mit verletzten Radfahrern.“

Am Ende kommt es wohl auf zwei Dinge an: Wie lange muss man auf ein Waymo warten, wenn man es bestellt, und wie teuer ist die Fahrt am Ende im Vergleich zu anderen Optionen?