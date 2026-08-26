Waymo bringt Roboter-Taxis 2027 nach München

Als wir im vergangenen Jahr in San Francisco zu Gast waren, mussten wir uns definitiv die Augen reiben: Dort fahren Taxis ohne Person hinter dem Lenkrad durch die Gegend. Per App bestellen, vom Roboter fahren lassen und günstig ans Ziel kommen. So einfach der Plan, der nun auch in Deutschland umgesetzt werden soll.
Es war ja bereits ein offenes Geheimnis, dass Waymo nach München kommen wird. Nun hat das Unternehmen genau das offiziell bestätigt. Bereits in wenigen Wochen wird man die ersten Autos in der Landeshauptstadt sehen, unverkennbar an ihrem großen Aufbau mit Sensoren und Kameras. Autonome Fahrten wird es vorerst allerdings nicht geben, zunächst wird man die Stadt manuell erkunden.
„Wir verfolgen einen konsequenten, schrittweisen Ansatz, der mit einer hochauflösenden Kartierung des lokalen Straßennetzes und Testfahrten mit geschulten Spezialisten für autonomes Fahren am Steuer beginnt“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Diese Testphase soll sicherstellen, dass sich der Waymo Driver nahtlos an die besonderen Fahrbedingungen in München anpasst, bevor wir gegen Ende 2027 den kommerziellen Fahrdienst für die Öffentlichkeit starten wollen.“
Waymo soll sicherer fahren als der Mensch
Ich finde das tatsächlich eine spannende Sache – und das gleich aus verschiedenen Gesichtspunkten. Wie werden die klassischen Taxifahrer die Geschichte aufnehmen? Immerhin gab es schon nach dem Uber-Start in Deutschland etliche Diskussionen. Und wie reagiert die Öffentlichkeit? Beispielsweise im Hinblick auf Datenschutz? Zumindest rund um das Thema Sicherheit lässt uns Waymo bereits jetzt wissen: „Daten aus über 350 Millionen Kilometern vollautonomer Fahrten zeigen, dass wir die Verkehrssicherheit in den Gemeinden, in denen wir heute tätig sind, verbessern: Im Vergleich zu menschlichen Fahrern gibt es 16-mal weniger Unfälle mit schweren Verletzungen sowie 14-mal weniger Unfälle mit verletzten Fußgängern und 6-mal weniger Unfälle mit verletzten Radfahrern.“
Am Ende kommt es wohl auf zwei Dinge an: Wie lange muss man auf ein Waymo warten, wenn man es bestellt, und wie teuer ist die Fahrt am Ende im Vergleich zu anderen Optionen?
Kommentare 9 Antworten
Ein weiterer Schritt Richtung Skynet 😜
Mich begeistert sowas und ich würde es definitiv ausprobieren. Aber wir sind in Deutschland… Die Diskussionen und Ablehnung, die daraus entstehen werden, sind jetzt schon absehbar. 🙄
Exakt. Kannst du an einigen Kommentaren hier bereits lesen. Traurig aber wahr.
Sehe da eigentlich nur dass untern Diskutiert wird dass sie es spannend findet wie die Teile mit den Kampffahrradpendlern umgehen wird und da bin ich auch gespannt drauf.
Was ich in München für Vollbremsungen machen muss da ein Radfahrer einfach mir die Vorfahrt nimmt, über Rot fährt oder Spontan meint doch mal abzubiegen ohne Handzeichen geht auf keine Kuhhaut mehr. Bei meiner Standardstrecke weis ich schon ganz genau an welcher Kreuzung zu 100% ein Radfahrer über Rot fahren wird oder mir die Vorfahrt nehmen wird.
Und da will ich noch nicht mal Anfangen mit den ganzen Kindern die auf den Mietrollern zu 2-3 rumfahren und sich auch an keine Verkehrsregeln halten.
Das man nicht täglich was im Radio hört, dass es wieder einen schweren Unfall gab mit einen Radfahrer oder e-Scooter wundert mich direkt immer wieder.
Da bin ich aber gespannt ob Waymo die spannende Fahrweise des ein oder anderen Fahrradfahrers eingeordnet bekommt.
Aber vielleicht wurde extra Gürtel diese Erkennung die KI mit fehlgeschlagenen Kamikazeflügen trainiert.
Seien wir gespannt. In SF waren die Waymos schon 2024 erstaunlich selbstbewusst und regeltreu unterwegs. Aber gerade letzteres ist ja für so manchen (nicht nur) Radfahrer in D ein Problem.
Da gibt es Videos auf YouTube zu. Waymo händelt das erstaunlich gut, wenn da gleich mehrere Fahrradfahrer entgegenkommen und auch noch von hinten einer kommt und am Fahrzeug vorbei zieht. Es gibt aber auch Videos, wo beispielsweise das Fahrzeug ohne Ende im Kreis fährt, um einen Parkplatz zu finden, und den Fahrgast nicht aussteigen lässt. Da müsste dann der Support eingreifen. Was Gefahrensituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern angeht, kann Technik zwar auch Fehler machen aber der Mensch macht eher Fehler. Wäre das System völlig unberechenbar und fehleranfällig, würde man es schlicht nicht zulassen. Trotzdem wird man sich hierzulande ganz bestimmt und typisch erstmal dagegen sträuben.
In München ist eh schon ein Verkehrschaos da brauchen wir die dort auch noch. Das wird lustig.
Radfahrer die keine Rücksicht nehmen, Strassen die gesperrt verengt oder heute so und morgen so geführt sind. Das wird der Hit.
Wieder fallen Arbeitsplätze weg, wieder Künstliche Intelligenz die keine Steuern und keine Sozialabgaben zahlt. Stattdessen Arbeitslose Taxi- und Uber Fahrer. Man brauchst dann auch keine Taxi Zentrale mehr das macht dann die APP.
Das die Taxisfahrer Arbeitslos werden, hat man ihnen schon zu Einführung von Uber gesagt. Sehe trotzdem jeden Tag mehr als genügend Taxis in München und wenn man mit den Fahrern redet haben sie nur anfangs einen kleinen Einschnitt bemerkt aber sehr viele Kunden (die wirklich Regelmäßig mit Taxi fahren) sind wieder zurück gekommen.