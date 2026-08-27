Homey kann Geräte via Matter, Z-Wave und Zigbee aktualisieren

Auch wenn der Einstieg mit 449 Euro nicht gerade günstig ist, bietet Homey unglaublich viele Möglichkeiten, Geräte von verschiedenen Herstellern miteinander zu verbinden. Dabei kann nicht nur eine Verbindung per Wi-Fi oder Bluetooth hergestellt werden, auch Zigbee, Z-Wave und Thread werden unterstützt.

Das bedeutet im besten Fall: Ein Hersteller-Hub ist nicht zwingend erforderlich, stattdessen kann die Kommunikation direkt zwischen Smart Home Gerät und Zentrale erfolgen. Bisher war es allerdings so, dass Firmware-Updates nur über die Hubs, Gateways oder Bridges der jeweiligen Hersteller eingespielt werden konnten. Das ändert sich jetzt.

So funktionieren die Updates direkt über die Homey-Zentrale

Homey bietet ab sofort die Möglichkeit, Firmware-Updates für verbundene Geräte einzuspielen. Für Z-Wave- und Zigbee-Geräte werden Updates über die App des jeweiligen Herstellers im Homey App Store bereitgestellt. Hersteller wie IKEA, Aeotec, INNR, Niko, Inovelli, Zooz, frient, ThirdReality, EcoDim, HeatIt, Namron, amina, CTM Lyng und Nous bieten bereits Unterstützung an – weitere werden folgen.

Noch einfacher wird es, wenn die Geräte direkt per Matter verbunden sind, entweder per WLAN oder Thread. In diesem Fall ruft Homey verfügbare Updates über das „Distributed Compliance Ledger“ der Connectivity Standards Alliance ab. Weitere Informationen zu den Firmware-Updates direkt über Homey hat der Hersteller der universellen Smart Home Zentrale direkt auf seiner Support-Webseite gesammelt.

Solltet ihr euch näher über Homey informieren wollen, dann könnt ihr das vom 4. bis 8. September auf der IFA in Berlin tun. Dort ist Homey mit einem kleinen Team am „LG Pavilion“ in Halle 18 zugegen. Bereits am 1. September wird es eine weitere Ankündigung geben, die ihr live auf YouTube verfolgen könnt.