Neuer Aqara Spatial Multi-Sensor FP400 jetzt verfügbar

Anfang des Jahres wurde dieses schicke Gadget auf der CES in Las Vegas vorgestellt, jetzt ist es endlich verfügbar. Aqara schickt den Spatial Multi-Sensor FP400 ins Rennen. Mit einem Preis von 79,99 Euro ist die Neuerscheinung nicht gerade günstig, sie soll aber gleich mehrere herkömmliche Präsenzsensoren ersetzen können. Was genau kann das Teilchen?

Angetrieben von mmWave-Radar und KI-Algorithmen liefert der Spatial Multi-Sensor FP400 präzise, mehrpersonenfähige Spatial Intelligence und ermöglicht es, die Position und Körperhaltung von Personen (stehend, sitzend, liegend) in Echtzeit zu erfassen. Der Sensor bietet zudem gleichzeitige Sturzerkennung bei seitlicher Montage, eine Live-Personenzählung sowie Aufenthalts-Analysen wie durchschnittliche Verweildauer und Gehstrecke.

Die große Besonderheit: Der Aqara FP400 kann größere Räume in unabhängige benutzerdefinierte Zonen unterteilen und dabei bis zu 10 Personen in Echtzeit zählen. „Durch präzise Ortung, Zonenverfolgung und Personenzählung lassen sich maßgeschneiderte Automatisierungen erstellen – etwa die Kücheninsel beim Annähern beleuchten, eine Filmszene aktivieren, sobald jemand in der Sofa-Zone erkannt wird, oder die Klimaanlage je nach Personenzahl im Raum regeln“, heißt es von Aqara in der Produktbeschreibung.

So wird der Aqara FP400 in das Smart Home integriert

Es gibt zwei Wege der Verbindung. Per Zigbee kann der neue Sensor direkt mit einem Aqara-Hub verbunden und in der hauseigenen App des Herstellers konfiguriert werden – dann natürlich mit allen Extras und Funktionen.

Es ist aber auch eine direkte Verbindung via Matter over Thread zu einem Smart Home System eurer Wahl möglich. In diesem Fall werden Zonen, Empfindlichkeit und Abwesenheitsverzögerung ohne Hub in der Aqara-App konfiguriert. Danach können ein gesamter Sensor, bis zu acht Zonen-Sensoren und ein Lichtsensor mit der Matter-Plattform synchronisiert werden, also zum Beispiel Apple Home.

Einen kleinen Haken hat die Sache leider, auch wenn das auf manchen Produktbildern vielleicht nicht direkt ersichtlich ist. Der Aqara Spatial Multi-Sensor FP400 hat keine integrierte Batterie, sondern muss dauerhaft per USB-C-Kabel mit Strom versorgt werden. Das macht die Platzierung leider etwas schwieriger.