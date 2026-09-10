NowGong: Dieser Wecker will nicht aufwecken, sondern unterbrechen

Heute startet mit NowGong (App Store-Link) eine ungewöhnliche iPhone-App: Statt den Nutzer bzw. der Nutzerin morgens aus dem Schlaf zu holen, will sie ihn mitten im Alltag für einen Moment aus dem Autopiloten reißen. Fünfmal am Tag klingelt ein echter Wecker zu zufälligen Zeitpunkten innerhalb eines frei definierbaren Zeitfensters. Danach folgen 90 Sekunden Stille, bevor ein Gong das kurze Ritual beendet.

Die Idee dahinter ist bewusst simpel: Klassische Achtsamkeits-Apps warten darauf, dass man sie öffnet. NowGong dreht dieses Prinzip um und kommt selbst zu den Usern. Der entscheidende Unterschied sind dabei echte Wecker statt gewöhnlicher Push-Mitteilungen. Laut App-Store-Beschreibung sollen sie auch bei aktiviertem Stummschalter und Fokus durchkommen. Wer möchte, kann statt zufälliger Zeiten auch feste Zeitpunkte verwenden. Dazu lassen sich Zeitfenster für einzelne Wochentage, Ruhezeiten und unterschiedliche Verhaltenseinstellungen für iOS-Fokusmodi festlegen.

Nach dem Wecksignal beginnt die eigentliche Übung: anderthalb Minuten nichts tun. Kein geführtes Meditationsprogramm, keine Stimme, kein Podcast und keine Bibliothek voller Inhalte, denn einfach nur ein Gong markiert den Abschluss. Selbst beim Start gibt es etwas Spielraum: Wer nicht sofort reagieren kann, darf die Session kurz nach dem Wecker noch beginnen. Die Philosophie dahinter ist fast schon radikal reduziert, da die Achtsamkeit nicht zum nächsten Projekt werden soll, das man erst organisieren muss.

Minimalismus auch beim Datenschutz

Passend zum Konzept verzichtet NowGong auf einige Dinge, die bei modernen Apps fast selbstverständlich geworden sind. Es gibt keinen Account, kein Tracking und keine Werbung; Sessions, Statistiken und Check-ins sollen auf dem iPhone bleiben. Wer möchte, kann nach einem Gong seine Stimmung erfassen und Achtsamkeitsminuten beziehungsweise den Gemütszustand mit Apple Health verknüpfen. Für Motivation gibt es Tagesringe und Streaks, außerdem einen Joker, mit dem sich ein verpasster Tag reparieren lässt.

Die kostenlose Version bildet das Grundprinzip ab. Wer mehr möchte, kann auf NowGong Pro wechseln. Im deutschen App Store gibt es einen Einmalkauf, der aktuell bei 6,99 Euro liegt, zusätzlich gibt es ein Jahresabo für 3,99 Euro. Pro erweitert die App unter anderem um mehrere parallele Gongs, bis zu zwölf Sessions pro Tag, zusätzliche Klangpakete und detailliertere Statistiken. Auch die Familienfreigabe wird ebenfalls unterstützt. Laut Ankündigung gilt der reduzierte Einmalkaufpreis von 6,99 Euro bis zum 24. September 2026, danach soll der reguläre Preis bei 9,99 Euro liegen.

Entwickelt wurde NowGong vom österreichischen Indie-Entwickler Daniel Schallmeiner. Technisch setzt die App auf die neuen Wecker-Funktionen von iOS 26 und richtet sich ausschließlich an iPhone-Nutzer und Nutzerinnen. Für die Installation von NowGong wird mindestens iOS 26.0 oder neuer sowie knapp 34 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone benötigt.