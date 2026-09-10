Bisher funktioniert kein iPhone mit dem Apple Pencil, da das Gerät für die Bedienung mit dem Finger ausgelegt ist. Doch das ändert sich mit der Vorstellung des iPhone Duo, das aufgeklappt eher an ein iPad mini erinnert. Und auf dem iPad gibt bekanntlich Support für den Apple Pencil, der jetzt auch ins iPhone Duo einzieht.

Doch es gibt ein paar wichtige Details: Das iPhone Duo ist nur mit dem Apple Pencil USB-C kompatibel, nicht mit dem Apple Pencil Pro. Gründe dafür hat Apple nicht genannt, allerdings lässt sich der Pencil Pro nur magnetisch am iPad aufladen – und genau diese Möglichkeit gibt es beim iPhone Duo nicht. Da der Apple Pencil USB-C einfach per USB-C-Kabel geladen wird, ist die Entscheidung wohl auf dieses Modell gefallen.

Im Vergleich zum Apple Pencil Pro lässt die USB-C-Variante die Drucksensitivität, den Doppel-Tipp, die Rotationserkennung, das haptische Feedback sowie Support für „Wo ist?“ vermissen. Dafür ist er mit 89 Euro günstiger als der Pencil Pro, der bei Apple 149 Euro kostet.

iPhone Duo lässt sich mit dem Apple Pencil bedienen – später

Wer zum Start den Apple Pencil zusammen mit dem iPhone Duo nutzen möchte, wird enttäuscht, denn Apple hat die Kompatibilität auf „später dieses Jahres“ geschoben. Demnach ist der Support noch nicht perfekt auf das Duo ausgelegt, sodass das Feintuning wohl noch nicht abgeschlossen ist. Wir sind gespannt, ob Apple sein Wort hält und die Unterstützung noch dieses Jahr anbietet.

Das iPhone Duo kommt am 23. Oktober auf den Markt, Vorbestellungen sind ab dem 16. Oktober möglich.