Insta360 Luna Pro: Gimbal-Kamera mit Leica-Optik für Content Creator

Insta360 erweitert die hauseigene Luna-Serie um die Luna Pro, eine Gimbal-Kamera, die zusammen mit Leica entwickelt wurde. Im Mittelpunkt stehen hochwertige Aufnahmen bei gleichzeitig möglichst unkomplizierter Bedienung. Dafür kombiniert die Kamera ein Leica-Summicron-Objektiv mit einem 1″-8K-Sensor, dessen Kombination auch bei schwierigen Lichtverhältnissen detailreiche Bilder liefern soll.

Besonders auf Lifestyle- und Kurzvideo-Creators zielt die native Unterstützung von 4K-Vertikalvideos mit 30 fps. Der drehbare Touchscreen kann einfach an das gewünschte Format angepasst werden. Wer mehr Spielraum benötigt, bekommt außerdem 8K-Dolby-Vision, 4K-Zeitlupen mit 120 fps und 1080p mit bis zu 240 fps. Beim Zoomen stehen bis zu zweifacher verlustfreier Zoom sowie ein 4-facher HighRes-Zoom zur Verfügung.

Unter der Haube arbeitet eine Dual-AI-Chip-Architektur, die Bildverarbeitung und intelligente Aufnahmefunktionen beschleunigen soll. Features wie „Deep Track“ und „Rapid Focus“ halten bewegte Motive im Blick und sorgen für einen möglichst zuverlässigen Fokus. Die integrierte Drei-Achsen-Gimbal-Stabilisierung kümmert sich derweil um ruhige Aufnahmen, was vor allem praktisch für Solo-Creators ist, die ohne zusätzliches Kamerateam unterwegs sind.

OLED-Display und fast fünf Stunden Akku

Für die Bedienung setzt Insta360 auf einen abnehmbaren 2-Zoll-OLED-Touchscreen. Funktionen wie „Slide-to-Start“ und „Twist-to-Shoot“ sollen den Weg vom Ausrichten bis zur Aufnahme verkürzen. Dazu kommen bis zu vier Stunden Laufzeit und 47 GB interner Speicher. Für den Ton kann die Luna Pro direkt mit der Insta360-Mic-Serie verbunden werden.

Auch ambitioniertere Videoprojekte sollen mit der Luna Pro möglich sein. 10-Bit-I-Log, ACES-Unterstützung und integrierter Timecode richten sich an Nutzer und Nutzerinnen, die ihr Material später umfangreicher graden und in Mehrkamera-Produktionen synchronisieren möchten. Dazu kommen Leica-Farbprofile wie „Leica Natural“, „Leica Vivid“ und „Leica Chrome“. NFC erleichtert außerdem die Verbindung mit kompatiblen Smartphones, während KI-Funktionen in der Insta360-App bei der Nachbearbeitung helfen.

Die Insta360 Luna Pro ist ab dem heutigen 10. September 2026 weltweit über den Insta360 Store, Amazon und ausgewählte Händler erhältlich. Das Standard-Bundle startet bei 549 Euro, zur Auswahl stehen die beiden Farben Nachtschwarz und Astralweiß.