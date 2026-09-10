Philips Fidelio FA7: Micro-Hi-Fi-Musiksystem kombiniert CDs und AirPlay

Vor einigen Jahren konnte ich noch CDs im Auto abspielen, mittlerweile wird es bei mir im Haus echt schwierig, noch Musik auf „klassischem“ Weg zu hören. Vielleicht würde ich es noch über den Blu-ray-Player hinbekommen, aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Eine Lösung für dieses Problem könnte das Philips Fidelio FA7 Micro-Hi-Fi-Musiksystem sein.

Die neue Musikanlage wurde im Rahmen der IFA vorgestellt und wird ab Oktober für 599,99 Euro im Handel erhältlich sein. Optisch erinnert die Anlage mit ihren zwei externen Lautsprechern an das, was wohl vor 25 bis 30 Jahren in vielen unserer Jugendzimmer stand. Abgesehen vom CD-Laufwerk hat Philips das Teilchen natürlich ordentlich auf Vordermann gebracht.

Was es früher natürlich noch nicht gab, das sind die vielfältigen drahtlosen Verbindungen. Zu den kabellosen Verbindungsmöglichkeiten gehören Wi-Fi-Streaming über AirPlay und Google Cast – inklusive integriertem Spotify Lossless, Qobuz Connect und Tidal Connect – sowie Bluetooth 6.0, LDAC, LC3 und Auracast. Auch ansonsten präsentiert sich das Philips Fidelio FA7 neben CDs sehr vielfältig: Internetradio, Podcasts und DAB+ sowie FM-Radio können ebenfalls abgerufen werden.

Darüber hinaus lässt sich das FA7 mit externen Quellen wie einem Plattenspieler, Fernseher oder einer Spielekonsole verbinden. Dafür stehen ein optischer Eingang, RCA AUX-In, USB-A, ein 3,5-mm-Audioeingang sowie ein 3,5-mm Kopfhörerausgang zur Verfügung.

Und wie sieht es mit dem Klang aus?

Wie gut die Lautsprecher klingen, können wir euch ohne Test natürlich noch nicht verraten. Klar ist: Das Volumen ist da und wenn Philips nicht alles komplett verkehrt gemacht hat, sollte das FA7-System ordentlich klingen.

Der Hersteller selbst schreibt dazu: „Die Lautsprecher verfügen über speziell entwickelte Treiber aus eigener Entwicklung: einen 5,25-Zoll-Mitteltöner/Woofer mit gewebter Glasfasermembran und einen 1-Zoll-Titanium-Dome-Hochtöner. Die leichte, steife Konstruktion der Treiber ermöglicht eine schnelle Ansprache und eine präzise Wiedergabe. Ein konisch zulaufender Bassreflexkanal im Lautsprechergehäuse unterstützt zudem die Wiedergabe tiefer Frequenzen.“