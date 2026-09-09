Die Ugreen MagFlow Pro Ladestation ist brandneu, erst seit kurzer Zeit auf dem Markt und schon bei uns im Test. Ich habe die Station in meinen Alltag integriert und ausprobiert, ob die Kühlfunktion wirklich sinnvoll ist.

UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2 3-in-1 magnetische Ladestation mit Kühlung 25W überragendes kabelloses Laden mit Magsafe: Mit der Qi2 laden Sie Ihr iPhone 17 Pro Max in nur 26 Min. von 0% auf 50%. Diese Magsafe Ladestation...

TEC-Kühlung: Die TEC-Kühlung senkt die Handy-Oberflächentemperatur um bis zu 11 °C. Die Temperatur des Gerätes ist auf dem Smart Display zu...

Das Design überrascht

Während viele Modelle in Richtung Minimalismus gehen, verfolgt Ugreen beim MagFlow Pro einen anderen Ansatz. Die Station ist nämlich deutlich größer und klobiger als herkömmliche Modelle, damit die neueste Technik, eine Kühlung und ein Display reinpassen. Ihr könnt nicht nur das iPhone magnetisch laden, sondern auch die Apple Watch und die AirPods. Damit alle genügend Strom bekommen, liegt ein Netzteil mit 45 Watt im Lieferumfang bei, ebenso ein Kabel.

Wie schon häufiger erwähnt, entsteht beim kabellosen Laden Wärme sowie Ladeverluste. Und da Wärme und Hitze einen Akku schneller altern lassen und die Ladegeschwindigkeit abnimmt, soll der integrierte Lüfter dafür sorgen, dass das iPhone schön kühl bleibt. Und in mehreren Tests hat das wirklich sehr gut funktioniert, allerdings gibt es auch einen Haken. Während das iPhone mit unter 20 Grad schön kühl bleibt und die Ladung damit über einen langen Zeitraum mit voller Power erfolgt, müsst ihr das durchaus laute Surren des Lüfters in Kauf nehmen. Damit disqualifiziert sich die Station meiner Meinung nach für das Schlafzimmer, allerdings könnt ihr den Lüfter auch manuell abschalten.

Um eine ordentliche Kühlfunktion zu gewährleisten, ist das Ladepad ziemlich klobig gestaltet. Optisch sicherlich kein Highlight, wenn das iPhone im Hoch- oder Querformat lädt, sieht man das Pad aber nicht mehr. Im Test konnte ich mein iPhone Air mit Lüfter von 0 auf 43 Prozent laden, was ein guter Wert ist. Im Vergleich dazu: Ohne Lüfter bin ich nur auf 38 Prozent gekommen. Der Unterschied ist also nicht enorm, dennoch sorgt die Kühlfunktion dafür, dass der iPhone-Akku nicht so schnell altert.

Diese Infos liefert das Display

Das eingebaute Display liefert ein paar praktische Informationen, unter anderem die Leistung in Watt sowie die Temperatur in Grad Celsius. Über einen Touch-Button auf der Seite könnt ihr zwischen den Anzeigen wechseln oder das Display komplett ausschalten. Warum bei jedem Touch die ganze Station vibrieren muss, verstehe ich nicht.

Das Display bietet zwar spannende Daten, ist im Alltag oftmals aber überbewertet, da die Infos oftmals nicht relevant sind.

Auch für Apple Watch und AirPods

In der 3-in-1-Variante könnt ihr zusätzlich sowohl die Apple Watch als auch die AirPods aufladen. Dafür stehen im Standfuß entsprechende Flächen bereit, wobei ihr die Watch sowohl flach als auch aufgestellt laden könnt. Eure AirPods könnt ihr davor ablegen, jedoch gibt es keine Magnete, die das Case perfekt ausrichten.

Mein Fazit zur Ugreen MagFlow Pro Ladestation

Ugreen ist bekannt für moderne und hochwertige Produkte. Dieser Eindruck bestätigt sich auch hier, denn die Verarbeitung ist top, auch wenn das gesamte Design diesmal etwas klobig wirkt. Der eingebaute Lüfter schont den Akku und lädt das iPhone besonders schnell, allerdings ist er mir zu laut. Wer sich für Ladeinfos interessiert, kann diese bequem über das Display ablesen.

Verfügbarkeit, Varianten und Preis

Ich habe die 3-in-1-Station für iPhone, Watch und AirPods getestet, die mit dem 20-Euro-Gutschein nur 119,99 Euro statt 139,99 Euro kostet. Wer keine Apple Watch im Einsatz hat, kann auch zur 2-in-1-Station greifen, die mit 71,99 Euro statt 89,99 Euro noch einmal deutlich günstiger ist. Beachtet aber, dass dort kein Netzteil mit dabei ist.