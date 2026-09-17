Mit Clip-Design: Bose bringt die Sport Open Earbuds zurück

Bose scheint die Sport Open Earbuds zurückbringen zu wollen: Das ursprünglich 2021 vorgestellte Modell verschwand einige Jahre später wieder aus dem Sortiment. Für 2026 plant der Audio-Hersteller offenbar eine Neuauflage, die sich optisch deutlich vom Vorgänger unterscheidet. Eine offizielle Ankündigung gibt es zwar noch nicht, erste Details zu Design und Ausstattung sind laut eines Berichts von Roland Quandt von Winfuture jedoch bereits durchgesickert.

Statt der auffälligen Bügelkonstruktion des ersten Modells sollen die neuen Sport Open Earbuds auf ein Clip-on-Design setzen. Die Ohrhörer bleiben dabei offen, so dass die Umgebung weiterhin wahrgenommen werden kann. Anders als die höherpreisigen Bose Ultra Open Earbuds sollen sie zudem mit einer weichen und flexiblen Manschette ausgestattet sein. Damit dürfte Bose vor allem Nutzer und Nutzerinnen ansprechen, die beim Sport Musik hören möchten, ohne komplett von ihrer Umgebung abgeschottet zu sein.

Auch bei der Ausstattung gibt es einige interessante Neuerungen. Die Sport Open Earbuds sollen nach IP54 gegen Staub und Wasser geschützt sein und damit auch Schweiß und leichte Regenschauer besser verkraften. Für Telefonate ist offenbar Boses SpeechClarity-Technologie an Bord, während Multipoint-Verbindungen den Wechsel zwischen mehreren Geräten erleichtern sollen. Google Fast Pair soll außerdem die Kopplung mit kompatiblen Android-Geräten vereinfachen.

Bis zu sieben Stunden Akkulaufzeit

Bei der Akkulaufzeit werden laut den bisherigen Informationen bis zu sieben Stunden angegeben. Wer die automatische Lautstärkeanpassung aktiviert, muss sich allerdings mit rund vier Stunden begnügen. Zum Lieferumfang gehört ein Ladeetui, das sich offenbar auch kabellos aufladen lässt. Bei den Farben soll Bose auf mehrere zweifarbige Kombinationen setzen, darunter Schwarz, Grün, Grau und Beige.

Beim Preis hält sich Bose bislang bedeckt. Laut des Berichts sollen die neuen Sport Open Earbuds allerdings unterhalb der Ultra Open Earbuds (Gen 2) positioniert werden, die bei Bose 349,95 Euro kosten, und bei Amazon schon ab 189 Euro zu haben sind. Damit könnte das neue Modell eine günstigere Alternative innerhalb von Boses offenem Kopfhörer-Line-up werden. Wann genau die Sport Open Earbuds (2026) vorgestellt werden und was sie kosten sollen, ist derzeit noch offen. Sobald wir in dieser Hinsicht etwas Neues erfahren, werden wir euch natürlich informieren.