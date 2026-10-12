Google Fitbit Edge: Neuer Fitness-Tracker mit schlankem Display

Gerade in Verbindung mit dem iPhone ist die Apple Watch natürlich die naheliegendste Wahl, wenn es um einen Fitness-Tracker geht. Mittlerweile gibt es da draußen aber etliche Alternativen, unter anderem Modelle ganz ohne Display. Und auch Google hat jetzt wieder etwas Neues am Start, den Fitbit Edge. Besonders spannend finde ich hier das längliche Display, das nicht breiter ist als das Armband selbst.

Der Google Fitbit Edge ist in vier verschiedenen Farben für 179,99 Euro erhältlich und wird ab dem 27. Oktober 2026 ausgeliefert. Zusätzlich gibt es eine Special Edition rund um die NBA-Legende Stephen Curry, die unter anderem ein besonderes Armband bietet. Hier liegt der Preis mit 219,99 Euro etwas höher. Aber was kann das Gadget eigentlich alles? Immerhin preist Google ihn als intelligentesten Fitness-Tracker aller Zeiten an.

Das Hybrid-OLED-Display des Google Fitbit Edge

„Selbst bei einem bemerkenswert dünnen Profil verfügt es über unseren bisher größten und hellsten Tracker-Bildschirm, der 46 Prozent mehr Anzeigefläche als frühere Tracker bietet, sowie über ein lebendiges Display, das selbst bei direktem Sonnenlicht leicht abzulesen ist“, schreibt Google über den Bildschirm des Fitness-Trackers. Mit 11,5 Millimetern ist der Tracker allerdings etwas dicker als eine Apple Watch.

Als Bildschirm kommt ein Hybrid-OLED-Display zum Einsatz, das übersichtliche Kacheln mit gut ablesbaren Zifferblättern bietet. Außerdem gibt es eine neue physische Seitentaste, die sogar haptisches Feedback gibt.

Auf dem Display können nicht nur Fitness-Daten, Workouts oder das aktuelle Wetter angezeigt werden, sondern auch Daten zu Schlaf, Zyklustracking und Herzfrequenz. Zudem gibt es praktische Alltagsfunktionen, etwa Anrufbenachrichtigungen oder auch eine Integration von Google Maps.

Routen auch ohne Smartphone aufzeichnen

Genau wie in der Apple Watch ist in der Google Fitbit Edge auch ein GPS-Modul verbaut. „Das Aluminiumgehäuse mit Nano-Molding-Technologie ermöglicht zusammen mit einem verbesserten GPS-Chipsatz diesen Fortschritt bei der präzisen Routenaufzeichnung. Und der integrierte Höhenmesser misst Höhenunterschiede bei Hügelsprints, Läufen im Freien oder Treppentrainings und liefert euch ein genaues Bild eurer gesamten körperlichen Leistung“, heißt es von Google.

Und besonders spannend: Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu einer Woche, das ist deutlich länger als das, was Apple bietet. Selbst bei der Nutzung von Schlaf-Tracking muss der Google Fitbit Edge nicht jeden (zweiten) Tag auf das Ladegerät gelegt werden. Der Akku des wasserdichten Trackers kann sogar ausgetauscht werden.

Über die Google Health App ist der neue Tracker natürlich auch mit dem iPhone kompatibel.