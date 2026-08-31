KAVYLO: Fitness-App will Training, Ernährung und Fortschritte unter ein Dach bringen

Wer regelmäßig trainiert, kennt das Problem: Für Trainingspläne gibt es eine App, fürs Kalorienzählen die nächste, Laufen wird wieder woanders aufgezeichnet und Schlaf oder Regeneration landen in einem weiteren Tool. Genau aus diesem Alltagsszenario ist KAVYLO entstanden. Die Idee hinter der iOS-App war, möglichst viele dieser Bereiche an einem Ort zusammenzuführen, von Training und Ernährung über Fortschrittskontrolle bis hin zu Regeneration und Motivation. KAVYLO (App Store-Link) ist kostenlos im App Store erhältlich und setzt zusätzlich auf optionale Pro-Funktionen.

Im Mittelpunkt steht die Trainingsplanung. Nutzer und Nutzerinnen können eigene Workouts erstellen oder vorbereitete Trainingspläne verwenden und dabei Übungen, Sätze, Wiederholungen, Gewichte, Distanzen und Trainingsdauer erfassen. Interessanter wird es bei der adaptiven Planung: KAVYLO kann unter anderem verfügbare Zeit, Schlaf, Stress, Energie und Regeneration berücksichtigen und geplante Einheiten entsprechend verschieben, verkürzen oder ersetzen. Dazu kommen Lauf- und Fahrradrouten, Trainingsbelastung sowie Funktionen zur Erkennung möglicher Plateaus. Unterstützte Workouts lassen sich außerdem über die Apple Watch starten.

Auch beim Thema Ernährung möchte KAVYLO nicht auf eine separate Tracking-App angewiesen sein. Kalorien, Makronährstoffe, Wasser und Mahlzeiten lassen sich daher direkt in der App erfassen. Persönliche Ziele für Kalorien, Protein und Flüssigkeitszufuhr gehören ebenso dazu wie Mahlzeitenvorlagen, Rezepte, Meal-Prep-Planung und Einkaufslisten. Wer tiefer einsteigen möchte, kann unter anderem Proteinverteilung, Ballaststoffe, Zucker und Salz analysieren. Ergänzt wird das Ganze durch Körpergewicht, Maße und Fortschrittsfotos sowie Wochen-, Monats- und Jahresberichte.

Apple Watch, Health und ein bisschen Social Fitness

KAVYLO versucht zudem, sich in das Apple-Ökosystem einzufügen: Die App kann mit Zustimmung ausgewählte Daten aus Apple Health verwenden, darunter beispielsweise Schritte, Schlaf, Herzfrequenz, Workouts, Ernährung und Körperwerte. Auch die Apple Watch wird unterstützt. Darüber hinaus gibt es Integrationen mit Polar und ausgewählten Garmin-Funktionen. Auf der sozialen Seite werden Profile, Gruppen, Challenges und gemeinsame Fortschritte bereitgestellt, so dass man den eigenen Fitnesszustand nicht nur selbst dokumentieren, sondern auch mit anderen teilen kann.

Die vielleicht ungewöhnlichste Geschichte steckt allerdings hinter der App. KAVYLO wurde nicht von einem klassischen Entwicklerstudio aufgebaut, sondern von der Indie-Entwicklerin Naomi Stiel aus dem deutschen Köln. Das notwendige Know-how eignete sie sich Schritt für Schritt, unter anderem mit Hilfe von Apples Entwicklerressourcen, Studium, eigener Recherche und praktischer Arbeit an. Die Entwicklung lief parallel zu Studium und Vollzeitjob. Aus einem persönlichen Ärgernis über verstreute Fitness-Apps wurde so nach und nach ein eigenes Produkt, das inzwischen im App Store angekommen ist.

Technisch fertig zu werden ist bei einer App allerdings nur die halbe Miete. KAVYLO ist inzwischen veröffentlicht und wird kontinuierlich weiterentwickelt: Der aktuelle Versionsverlauf nennt unter anderem eine adaptive Trainingsplanung, erweiterte Ernährungsanalysen, Widgets für iPhone und Apple Watch, Berichte und Datenexporte. Die Anwendung ist für iPhones, iPads und Apple Watch verfügbar, läuft ab iOS/iPadOS 17.6, ist rund 83 MB groß und auf Deutsch, Englisch und Niederländisch nutzbar. Finanziert werden optionale Pro-Funktionen über ein Monatsabo für 9,99 Euro oder ein Jahresabo für 69,99 Euro. Weitere Infos zu KAVYLO gibt es auch auf der offiziellen Website.