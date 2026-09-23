Apple testet Fitness-Armband ohne Display

Mit der neuen Apple Watch und der neugestalteten Health-App bessert Apple nach, um gesammelte Daten verständlicher zu machen. Doch da der Markt an Fitnesstrackern ohne Display immer mehr Fahrt aufnimmt, überlegt auch Apple, in dieses Segment einzusteigen. Der prominenteste Name ist Whoop, und laut Aussagen von Bloomberg soll sich Apples Tracker an diesem Format orientieren.
Wie Mark Gurman berichtet, „erkundet“ Apple diese Produktkategorie schon seit Monaten und hat nun einen Prototyp entwickelt. Allerdings ist noch unklar, ob Apple das Produkt weiterverfolgt, doch sowohl Tim Cook als auch Eddy Cue, der das Gesundheitsteam leitet, zeigen größeres Interesse. Cue soll sich sogar explizit für Wearables ohne Display einsetzen, was einen möglichen Release wahrscheinlicher macht.
Glaubt man den Informationen von Bloomberg, soll der Prototyp über ein Stoffarmband verfügen, das ein entsprechendes Modul integriert, das die Daten erfasst. Ähnlich wie bei der Apple Watch erfassen die Sensoren Werte wie die Herzfrequenz.
Sollte Apple den bildschirmlosen Tracker weiter vorantreiben, würde er wahrscheinlich frühestens 2028 auf den Markt kommen. Es wird erwartet, dass Apple bis dahin tragbare KI-Brillen und AirPods mit Kameras vorstellen wird.
Kommentare 12 Antworten
Als würde sich Apple selbst den Apple Watch Markt kaputt machen.
Das sind schon zwei unterschiedliche Produkte, auch wenn sie ähnlich sind. Manche wollen einfach kein Display sondern nur einen Tracker. Den Gedanken kann ich aber trotzdem nachvollziehen.
Mir ist schon klar, dass das eine eine Uhr ist und das andere ein Band.
Aber die meist verkaufen Uhren sind ja die Alu Variante, die mal Sport hießen. Und liest man durch die Foren und Blogs, so wird es mehr als Sporttracker genutzt und nicht als Uhr. Heißt für mich dass viele dieser Kunden dann eher dieses Band kaufen würden als die Uhr und somit würden sie sich den eigenen Apple Watch Markt kaputt machen.
Und die Kunden zu gewinn an Leuten die lieber eine Hochwertige Mechanische Uhr tragen statt einer Apple Watch und zusätzlich so ein Band tragen würde ist überschaubar.
Aber das ganze kommt ja von Gurman, also ist da eh nichts handfestes dahinter. Der hat so viel Einblick bei Apple, wie ich bei BMW, selbst also keine und muss sich auf hören sagen verlassen von Bekannten und Freunden.
Ob die Kunden eine Uhr oder ein Band kaufen ist doch nicht so wichtig. Die Marge wird auch da hoch genug sein 😉 und wenn dann sogar noch zusätzliche Kunden kommen die vorher kein Apple Wearable hatten….was will man mehr? Apple wäre schön blöd wenn sie den Markt nicht auch noch aufmischen.
@chief: Ich wäre schon mal einer. Bei bestimmten Anlässen würde ich gerne eine meiner hochwertigen mechanischen Uhren tragen. Um trotzdem die Daten aufzuzeichnen, habe ich mir so ein Oberarm-Band für meine AW Ultra gekauft, aber praktisch ist das nicht.
Ich sagte ja nicht dass es keine gibt, nur dass es überschaubar ist.
Ja ob es nun stimmt oder nicht sei dahingestellt.
Aber wie die anderen hier schon schreiben ist der Mark für die „Armbänder“ definitiv da.
Das Bild vom Artikel passt hier perfekt, Whoop verdient sich mit seinem Abo-Modell hier dumm und dämlich.
Wenn Apple dieses Konzept aufgreift (kenne viele die keine Uhr aber einen Fitnesstracker haben wollen) und evtl. billiger vermarktet können sie hier viel Umsatz generieren.
(die neue Health App soll ja mit 27.2 bis November fertig sein)
Bei Whoop glaube ich eher, dass es das Abo ist was einen dazu bringen soll jeden Tag in irgendwas besser zu werden, das es so erfolgreich macht. Aber ja wenn Apple da einen entsprechenden Ansporn schafft zu bringen, wobei sie das mit ihren Erfolg auf der Uhr schon kaum haben.
Ein Erfolg dass man 365 Tage sei Training geschafft hat und das obwohl der Blick in den Spiegel und auf sie Waage sagen es hat sich nichts geändert, ist halt nicht wirklich etwas anspornendes.
Also meine Frau würde es feiern, die kleine Watch wird ja immer größer bei Apple und ist jetzt schon extrem Grenzwertig von der Optik an ihren Handgelenk. Ein Band was das gleiche bzgl. den Tracking kann wäre super.
Das ist genau richtig für Menschen die Gesundheitsdaten wollen aber eine „normale“ Uhre tragen. Ich denke auch das Apple sich nicht das eigene Geschäft damit kaputt macht sondern eher im Gegenteil noch mehr Kunden erreicht die bisher eben keine Smartwatch haben (aber vielleicht ein Whoop).
2028 ist natürlich noch recht lange hin, dann noch etwas von dem jetzt blühenden Markt und den Apple Preisen abgreifen zu wollen, wird sicherlich nicht so einfach. Daher entgegen schnell mit den neuen Sensoren der AW auf den Markt oder lassen.
Das wäre eine tolle Sache! Würde mich interessieren!