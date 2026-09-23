Apple testet Fitness-Armband ohne Display

Mit der neuen Apple Watch und der neugestalteten Health-App bessert Apple nach, um gesammelte Daten verständlicher zu machen. Doch da der Markt an Fitnesstrackern ohne Display immer mehr Fahrt aufnimmt, überlegt auch Apple, in dieses Segment einzusteigen. Der prominenteste Name ist Whoop, und laut Aussagen von Bloomberg soll sich Apples Tracker an diesem Format orientieren.

Wie Mark Gurman berichtet, „erkundet“ Apple diese Produktkategorie schon seit Monaten und hat nun einen Prototyp entwickelt. Allerdings ist noch unklar, ob Apple das Produkt weiterverfolgt, doch sowohl Tim Cook als auch Eddy Cue, der das Gesundheitsteam leitet, zeigen größeres Interesse. Cue soll sich sogar explizit für Wearables ohne Display einsetzen, was einen möglichen Release wahrscheinlicher macht.

Glaubt man den Informationen von Bloomberg, soll der Prototyp über ein Stoffarmband verfügen, das ein entsprechendes Modul integriert, das die Daten erfasst. Ähnlich wie bei der Apple Watch erfassen die Sensoren Werte wie die Herzfrequenz.

Sollte Apple den bildschirmlosen Tracker weiter vorantreiben, würde er wahrscheinlich frühestens 2028 auf den Markt kommen. Es wird erwartet, dass Apple bis dahin tragbare KI-Brillen und AirPods mit Kameras vorstellen wird.