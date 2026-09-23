Apple Park Visitor Center hat jetzt eine Attraktion weniger

Solltet ihr euch mal in den Regionen San Francisco oder San José herumtreiben, dann gehört als Apple-Fan ein Besuch in Cupertino natürlich dazu. In den Apple Park selbst kommt man zwar nicht, dafür kann man mit dem Apple Park Visitor Center aber einen ganz besonderen Apple Store besuchen.

Nun hat diese besondere Location eine Attraktion verloren. Nachdem bereits vor einigen Monaten Umbauarbeiten starteten, zeigt sich nun dank Social Media Posts, dass Apple eine der Attraktionen im Apple Park Visitor Center gestrichen hat. Das ehemalige 3D‑Modell des Apple Parks, das im Zusammenspiel mit iPhone oder iPad auch interaktiv mit Augmented Reality erkundet werden konnte, ist verschwunden.

Leider hat sich Apple für die Fläche auf der kleineren Seite des Apple Park Visitor Centers nicht unbedingt etwas Besonderes einfallen lassen. Dort sind jetzt einfach nur weitere Tische mit Produkten aufgestellt worden.

Ein Besuch im Apple Park Visitor Center lohnt sich trotzdem noch

Solltet ihr ohnehin in der Nähe sein, lohnt sich ein Besuch trotzdem noch. Das Apple Park Visitor Center ist der einzige Apple Store der Welt, in dem ihr offizielle Apple Merchandise Produkte kaufen könnt. Vom Kugelschreiber über Tassen bis hin zu Baby-Stramplern oder T-Shirts ist alles dabei, was das Herz begehrt.

Und dann gibt es ja noch das Caffè Macs. Ein kleines Bistro, in dem ihr eure Kaffee-Spezialität interaktiv auf einem iPad individuell zusammenstellen könnt. Im Anschluss könnt ihr die, zusammen mit ein paar süßen Leckereien, auf der Dachterrasse mit einem einzigartigen Ausblick genießen.

Falls ihr neugierig geworden seid, schaut euch doch gerne unser kleines YouTube-Video vom Besuch des Apple Park Visitor Centers an, das wir Anfang 2025 für euch aufgezeichnet haben. Dort könnt ihr auch die mittlerweile verschwundene Augmented Reality Attraktion sehen.