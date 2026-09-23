Gardena kündigt Mähroboter mit Solar-Aufladung an

Ich kämpfe aktuell ja ein wenig mit meiner kleinen Rasenfläche, vor allem die Ameisen machen mir das Leben in diesem Jahr so richtig schwer. Immerhin: Zumindest unter meiner Anleitung kann mein Sohn den Rasenmäher schon durch die Gegend schieben. Denn einen passenden Roboter habe ich für meinen kleinen Garten noch nicht gefunden. Vielleicht ändert sich das nächstes Jahr mit dem Gardena Sileno Sun?

Der Trend ging in den letzten Jahren definitiv in die andere Richtung, mittlerweile gibt es Mähroboter für 3.000 Quadratmeter große Flächen. Ganz ehrlich: Wenn mein Anwesen so groß wäre, dann könnte ich mir auch noch einen Gärtner leisten. Aber was ist mit den kleinen Reihenhausgärten, von denen es in Europa vermutlich Millionen gibt? Für die 40 bis 80 Quadratmeter sind quasi alle aktuell erhältlichen Mähroboter noch zu groß.

Das kann der Gardena Sileno Sun

Einen Schritt in die richtige Richtung macht nun Gardena. Das bekannte Unternehmen aus Ulm hat jetzt den Gardena Sileno Sun vorgestellt, der 2027 auf den Markt kommen soll. Er verzichtet nicht nur auf Begrenzungskabel, sondern auch auf eine Ladestation. Dank der integrierten Solarpaneele lädt sich der Mähroboter selbstständig durch Sonnenenergie und Tageslicht auf und orientiert sich mithilfe kamerabasierter KI-Technologie zuverlässig auf dem Rasen.

„Auf kleineren Rasenflächen von bis zu 100 Quadratmetern mit einfacher Form und Steigungen von bis zu 15 Prozent übernimmt er das tägliche, selbstständige Mähen. In Kombination mit der Mulchtechnologie schneidet er das Gras gleichmäßig kurz und gepflegt“, schreibt Gardena in einer Pressemitteilung. „Mit der kamerabasierten KI-Technologie erkennt der Sileno Sun sichtbare Rasenkanten sowie Hindernisse wie Möbel und Pflanzen.“

Direkt am Roboter können die wichtigsten Funktionen eingestellt werden, darüber hinaus gibt es eine Bluetooth-Anbindung. Darüber können mit der Gardena-App unter anderem Zeitpläne angelegt werden.

Zumindest auf den Bildern sieht der Gardena Sileno Sun relativ kompakt aus. Gerade der Wegfall der Ladestation, das sind ja zumeist riesige Teile, dürfte in kleinen Gärten einen spürbaren Unterschied machen. Offen ist die Frage, wie groß der Mähroboter genau ist und wie nah er zum Beispiel an Kanten herankommt.