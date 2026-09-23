DREO bringt drei neue Smart-Home-Geräte für den Winter an den Start

DREO läutet die Wintersaison mit einem neuen Produkt-Line-Up ein. Im Mittelpunkt stehen zwei neue Heizgeräte: Der Whole-Room Heater 720S mit AutoShift-Technologie und der Convection Heater 711S. Ergänzt wird das Sortiment durch den Air Purifier 530S, der während der kalten Jahreszeit für bessere Raumluft sorgen soll. Alle drei Geräte sind ab sofort erhältlich und verbinden laut Hersteller klassische Haushaltsfunktionen mit smarter Steuerung.

Beim Whole-Room Heater 720S setzt DREO auf die neue AutoShift 360°-Technologie. Nutzer und Nutzerinnen können zwischen gezielter Wärme im Personal Comfort Mode und einer gleichmäßigeren Verteilung im 360° Whole-Room Mode wechseln. Mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 4,1 m/s soll das Gerät schnell für spürbare Wärme sorgen und eignet sich laut Hersteller für Räume zwischen 15 und 25 Quadratmetern.

Im Inneren arbeitet ein 2.000 Watt starkes Hyperamics PTC-Keramik-Heizelement. Trotz der hohen Heizleistung soll das HyperSilent Airflow System den Geräuschpegel auf lediglich 25 dB begrenzen. Dazu kommt eine RGB-Ambient-Beleuchtung, die ihre Farbe abhängig von der gemessenen Temperatur verändert. Für Sicherheit sorgen unter anderem ein Überhitzungsschutz, eine Abschaltung bei einer Neigung von 45 Grad, ein Cool-Touch-Gehäuse, flammhemmende Materialien, Kindersicherung und ein verbesserter Sicherheitsstecker.

DREO 711S setzt auf Wärme ohne Ventilator

Wer es beim Heizen besonders ruhig mag, bekommt mit dem Convection Heater 711S eine Alternative. Statt die warme Luft aktiv per Ventilator zu verteilen, nutzt das Gerät natürliche Konvektion. Das 2.000 Watt starke X-Core Advanced Heating Element soll dadurch vor allem kleinere Räume gleichmäßig erwärmen, und das laut DREO praktisch geräuschlos. Das schlanke, wandmontierbare Gehäuse kann zudem helfen, Platz zu sparen.

Auch beim DREO 711S gehört ein ECO-Mode zur Ausstattung. Die Heizleistung wird dabei automatisch an die Umgebungstemperatur angepasst. DREO verspricht in diesem Modus Einsparungen von bis zu 40 Prozent. Für die Sicherheit sind unter anderem ein dreifacher Überhitzungsschutz, eine Kindersicherung und wärmeisolierte Verkabelung integriert.

DREO 530S bringt Luftreinigung ins Winter-Line-up

Der DREO Air Purifier 530S kümmert sich derweil um die Raumluft. Eine dreistufige, AHAM-zertifizierte Filterung kombiniert einen Vorfilter für größere Partikel, einen Hauptfilter für Partikel ab 0,3 Mikrometer und eine vierfache Aktivkohleschicht gegen Gerüche. Ein PM2.5-Sensor überwacht die Luftqualität in Echtzeit und kann im Auto-Mode die Lüftergeschwindigkeit automatisch anpassen. Über die DREO-App lassen sich zudem Zeitpläne erstellen, der Filterstatus kontrollieren und Luftqualitätsdaten der vergangenen 30 Tage abrufen. Für etwas Smart-Home-Atmosphäre sorgt eine anpassbare RGBIC-Beleuchtung mit acht Effekten.

Die drei neuen Geräte sind ab sofort über die offiziellen DREO Stores, Amazon und autorisierte Handelspartner erhältlich. Der DREO Whole-Room Heater 720S (Amazon-Link) kostet 119,99 Euro, der DREO Convection Heater 711S (Amazon-Link) liegt bei 149,99 Euro, und der DREO Air Purifier 530S (Amazon-Link) bei 139,99 Euro.