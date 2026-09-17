Wenn die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 ab morgen in Auslieferung sind, gibt es in der Box ein neues Ladekabel, das auch Schnellladen unterstützt. Da die neuen Uhren über Hardware-Änderungen verfügen, die ein schnelleres Laden ermöglichen, gibt es auch ein neues Ladekabel.

Nur mit dem neuen Ladekabel lässt sich die Apple Watch besonders schnell aufladen. Ist das Kabel mit einem Netzteil mit mindestens 20 Watt verbunden, kann es die Apple Watch innerhalb von 15 Minuten super schnell laden:

die Batterielaufzeit der Apple Watch SE 3 verlängert sich um 8 Stunden

die Batterielaufzeit der Apple Watch 12 verlängert sich um 12 Stunden

die Batterielaufzeit der Apple Watch Ultra 4 verlängert sich um 18 Stunden

Im Vergleich dazu erreichten die Apple Watch Series 11 und Ultra 3 innerhalb von 15 Minuten eine Verlängerung von 8 beziehungsweise 12 Stunden.

Da Apple das neue Ladekabel direkt mitliefert, seid ihr sofort startklar. Wer jedoch weiteres Zubehör damit ausstatten will oder ein zweites Kabel benötigt, kann dieses separat für 29 Euro kaufen. Da das neue Kabel die doppelte Leistung bringt und mit bis zu 10 Watt laden kann, ist der Akku der Apple Watch deutlich schneller voll. Wer die Uhr zum Beispiel nur morgens beim Duschen ablegt, minimiert die Zeit, in der die Uhr nicht getragen wird, noch einmal deutlich.