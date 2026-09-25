iPhone 18 Pro

iOS 27.0.1 soll Neustart-Fehler beim iPhone 18 Pro beheben

Apple kündigt das Update offiziell an

Freddy4 Kommentare zu iOS 27.0.1 soll Neustart-Fehler beim iPhone 18 Pro beheben
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

iPhone 18 Pro

Apple hat für Anfang nächster Woche ein iOS-Update offiziell angekündigt, das einen komischen Neustart-Fehler auf dem iPhone 18 Pro beheben soll. Aktuell gibt es nämlich Probleme mit dem Face ID-Scan, wodurch das iPhone nach einem fehlgeschlagenen Versuch einfriert und neu startet. Da ein Hardwarefehler ausgeschlossen ist, will Apple die Probleme mit iOS 27.0.1 in den Griff bekommen, das laut 9to5Mac schon Anfang nächster Woche offiziell erscheinen soll.

Obwohl der Fehler nicht alle neuen Modelle betrifft, scheint der Bug laut Berichten in sozialen Netzwerken doch weit verbreitet zu sein. Auch bei meinem neuen iPhone 18 Pro konnte ich den Fehler reproduzieren, sodass nach dem fehlgeschlagenen Scan keine Eingaben mehr möglich sind. Bis das Update da ist, hilft es, darauf zu achten, dass der Face ID-Scan immer zuverlässig durchgeführt wird, um Neustarts zu vermeiden.


Nicht alle Modelle sind betroffen

Da ältere Geräte nicht betroffen sind, könnte das Problem mit den neu gestalteten Face ID-Sensoren in Zusammenhang stehen, allerdings hat Apple bestätigt, dass es sich nicht um einen Hardwaredefekt handelt. Ein Austausch ist demnach nicht notwendig.

Während watchOS 27.0.1 für die Apple Watch schon da ist, folgt iOS 27.0.1 Anfang kommender Woche. Wenn das Update für alle offiziell zum Download bereitsteht, informieren wir euch umgehend.

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Mehr News lesen

Kommentare 4 Antworten

  2. Komisch, bei Apple passieren doch gar keine Fehler. Sie überprüfen doch sorgfälltig alles vorher…
    Da werden aber einige AppleJünger mit einem Trauma zurückbleiben.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de