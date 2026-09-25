Apple hat für Anfang nächster Woche ein iOS-Update offiziell angekündigt, das einen komischen Neustart-Fehler auf dem iPhone 18 Pro beheben soll. Aktuell gibt es nämlich Probleme mit dem Face ID-Scan, wodurch das iPhone nach einem fehlgeschlagenen Versuch einfriert und neu startet. Da ein Hardwarefehler ausgeschlossen ist, will Apple die Probleme mit iOS 27.0.1 in den Griff bekommen, das laut 9to5Mac schon Anfang nächster Woche offiziell erscheinen soll.

Obwohl der Fehler nicht alle neuen Modelle betrifft, scheint der Bug laut Berichten in sozialen Netzwerken doch weit verbreitet zu sein. Auch bei meinem neuen iPhone 18 Pro konnte ich den Fehler reproduzieren, sodass nach dem fehlgeschlagenen Scan keine Eingaben mehr möglich sind. Bis das Update da ist, hilft es, darauf zu achten, dass der Face ID-Scan immer zuverlässig durchgeführt wird, um Neustarts zu vermeiden.

Nicht alle Modelle sind betroffen

Da ältere Geräte nicht betroffen sind, könnte das Problem mit den neu gestalteten Face ID-Sensoren in Zusammenhang stehen, allerdings hat Apple bestätigt, dass es sich nicht um einen Hardwaredefekt handelt. Ein Austausch ist demnach nicht notwendig.

Während watchOS 27.0.1 für die Apple Watch schon da ist, folgt iOS 27.0.1 Anfang kommender Woche. Wenn das Update für alle offiziell zum Download bereitsteht, informieren wir euch umgehend.