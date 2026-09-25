Neues von Spigen: Jede Menge praktische Backcases für euer neues iPhone 18 Pro

In den letzten Tagen haben wir euch bereits neue iPhone 18 Pro-Schutzhüllen von Woodcessories und Vonmählen vorgestellt. Der schon lange am Markt bestehende Zubehör-Hersteller Spigen hat ebenfalls aufgerüstet und bietet einige Backcases aus dem eigenen Portfolio nun auch für die neue iPhone 18 Pro (Max)-Generation an. Wir stellen insgesamt fünf Schutzhüllen von Spigen vor.

Spigen Nano Pop MagFit

Die Spigen Nano Pop MagFit ist eine auch farblich interessante Schutzhülle für die iPhone 17- und iPhone 18 Pro-Reihe, und kombiniert eine Silikonoberfläche mit einem strukturierten Design an den Seiten. Die Hülle ist in drei Farben erhältlich und wiegt laut Hersteller nur rund 40 Gramm. Für zusätzlichen Halt sorgen seitliche Noppen, während die integrierten MagFit-Magnete die Verwendung von kompatiblem magnetischem Zubehör ermöglichen.

Beim Schutz setzt Spigen unter anderem auf die sogenannte Air Cushion Technology, die laut Hersteller einen militärzertifizierten Fallschutz bietet. Die Kamerasteuerung des iPhones wird durch eine dünne TPU-Schicht abgedeckt, während die Kameraeinheit durch präzise Aussparungen geschützt wird. Bei Amazon ist das Nano Pop MagFit zu Preisen ab 18,99 Euro erhältlich, im deutschen Webshop von Spigen kosten alle drei Farbvarianten – Blueberry Navy, Burgundy Bean und Black Sesame – jeweils 35,99 Euro.

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Spigen Ultra Hybrid MagFit „NeoOne“ und „Bondi Beach“

Weiter geht es mit der Spigen Ultra Hybrid MagFit-Schutzhülle in den Designvarianten „NeoOne“ und „Bondi Beach“, die auch schon von früheren iPhone-Generationen bekannt ist. Das Konzept verbindet transparente Elemente mit einer Darstellung technischer Bauteile und soll damit einen Blick auf die Konstruktion des Smartphones ermöglichen. Die Hülle besteht aus einer Kombination von Polycarbonat (PC) und thermoplastischem Polyurethan (TPU) und misst laut Hersteller 7,8 × 15,6 × 1,5 Zentimeter bei einem Gewicht von jeweils rund 50 Gramm.

Für den Schutz des Geräts setzt Spigen auf eine Hybridkonstruktion mit Air Cushion Technology. Die Kamerasteuerung wird von einer dünnen TPU-Schicht abgedeckt, während die Kameraeinheit durch präzise Aussparungen vor alltäglichen Stößen, Schmutz und Kratzern geschützt werden soll. Die Hüllen unterstützen beide zudem kabelloses Laden und MagSafe-Zubehör. Die Spigen Ultra Hybrid MagFit-Cases in den Farbvarianten „NeoOne“ und „Bondi Beach“ sind bei Amazon für jeweils 19,99 Euro für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max erhältlich. Im Webshop von Spigen kosten die Modelle 32,99 Euro.

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Spigen Ultra Hybrid Optik S MagFit

Die Spigen Ultra Hybrid Optik S MagFit ist eine transparente Schutzhülle für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, die das ursprüngliche Erscheinungsbild des Smartphones weitgehend sichtbar lässt. Das Backcase kombiniert thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Polycarbonat (PC) und misst laut Hersteller 7,7 × 15,5 × 1,7 Zentimeter bei einem Gewicht von etwa 44 Gramm.

Zu den Ausstattungsmerkmalen gehört ein integrierter, um 90 Grad verstellbarer Standfuß, dessen Scharnier laut Spigen auf mehr als 10.000 Zyklen getestet wurde. Für den Schutz im Alltag setzt der Hersteller auf seine Air-Cushion-Technologie zur Stoßabsorption sowie auf eine Beschichtung namens DuraClear, die einer Vergilbung der transparenten Hülle entgegenwirken soll. Die integrierten MagFit-Magnete ermöglichen zudem die Befestigung an MagSafe-Ladegeräten und kompatiblem Zubehör. Erhältlich ist das Modell in den Farbvarianten Clear Silver, Clear Deep Blue und Clear Orange; der reguläre Verkaufspreis auf der deutschen Spigen-Website liegt bei 34,99 Euro. Bei Amazon sind alle drei Farbvarianten für jeweils 21,99 Euro zu haben.

Spigen iPhone 18 Pro / 17 Pro Hülle Ultra Hybrid Optik S MagFit [FLEXIBLER STÄNDER] Bis zu 90° frei einstellbar und mit 10.000 Scharnierzyklen getestet – für stabile und langlebige Nutzung.

[DURACLEAR TECH] Die spezielle Anti-Yellowing-Formel verlängert die Klarheit um das 1,7-Fache und sorgt für langanhaltende Transparenz.

Spigen Ultra Hybrid MagFit Frost

Die Spigen Ultra Hybrid MagFit ist ein Backcase, das in der „Frost“-Variante mit einer mattierten, teiltransparenten Optik erhältlich ist. Die Konstruktion kombiniert Polycarbonat und thermoplastisches Polyurethan (TPU) und misst laut Hersteller 7,6 × 15,4 × 1,5 Zentimeter bei einem Gewicht von etwas mehr als 35 Gramm. Neben „Frost Black“ bietet Spigen das Modell unter anderem auch in „Frost White“, „Frost Deep Blue“ sowie verschiedenen transparenten Ausführungen an.

Für den Schutz des iPhones setzt die Hülle auf Spigens bewährte Air Cushion Technology. Eine dünne TPU-Schicht schützt auch hier den Button für die Kamerasteuerung, zudem wird die Kamerawölbung durch präzise Aussparungen geschützt. Eine mit Harz veredelte DuraClear-Schicht soll laut Hersteller dazu beitragen, die Transparenz der Hülle langfristig ohne Vergilbung zu erhalten. Integrierte Magnete ermöglichen die Nutzung von MagSafe-Zubehör; auch kabelloses Laden wird unterstützt. Auf der Spigen-Website ist das Ultra Hybrid MagFit Frost Case zu Preisen ab 26,99 Euro erhältlich, bei Amazon gibt es die verschiedenen Farbvarianten bereits ab etwa 15 Euro.