Woodcessories: Erste Schutzhüllen für das iPhone 18 Pro (Max) bereits verfügbar

Wenn die neue iPhone 18 Pro (Max)-Generation an diesem Freitag Einzug in die Ladenregale halten wird und erste Vorbestellungen bei Apple ausgeliefert werden, kommt oft auch direkt der Wunsch nach einem passenden Schutz für das nagelneue Smartphone auf. Der auch hier im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller Woodcessories hat bereits einige der beliebten Backcases für das iPhone 18 Pro (Max) auf Lager und kann selbige noch vor dem Release der neuen Geräte-Generation ausliefern. So seid ihr direkt gerüstet, wenn ihr eines der neuen iPhones bestellt habt oder es direkt im Laden kaufen wollt. Ich stelle nachfolgend drei Exemplare von Woodcessories vor.

Woodcessories Bumper Case

Das Woodcessories Bumper Case ist ein ungewöhnlicheres Backcase, das vor allem Personen gefallen dürfte, die ihr neues iPhone nicht einfach nur in eine simple Kunststoffhülle drücken wollen. Statt Hochglanz-Plastik setzt der Hersteller nämlich auf echtes amerikanisches Walnussholz, dessen markante Maserung jede Hülle zu einem kleinen Unikat macht. Das Case fällt mit 1,5 Millimetern zudem angenehm schlank aus und trägt damit kaum auf. Innen schützt ein weiches, veganes Futter das iPhone, während ein Rahmen aus recyceltem Silikon und TPU für zusätzlichen Schutz bei Stürzen sorgt.

Auch technisch ist das Woodcessories Bumper Case auf der Höhe der Zeit. Dank integrierter MagSafe-Kompatibilität lassen sich Ladegeräte und magnetisches Zubehör weiterhin problemlos verwenden. Die leicht erhöhten Ränder schützen zudem Display und Kamerabereich, während Woodcessories einen Fallschutz aus bis zu zwei Metern verspricht. Gerade die Kombination aus echtem Holz, schlanker Bauweise und MagSafe macht das Bumper Case zu einer interessanten Alternative zum Einheitslook vieler Standardhüllen.

Wer sich nicht mit Holz anfreunden kann, findet auch noch eine Material-Alternative, bei der die rückseitige Platte aus Schiefer besteht. Bei Amazon sind die beiden Bumper Cases zu Preisen von 44,90 Euro (Walnuss) und 49,90 Euro (Schiefer) für das iPhone 18 Pro und Pro Max erhältlich. Auch auf der Woodcessories-Website kann die Schutzhülle zu den gleichen Preisen bestellt werden.

Woodcessories Bio Leather Case

Eine weitere Alternative zu einem Standard-Plastikcase ist das Woodcessories Bio Leather Case, das vor allem auch Personen gefallen dürfte, die zwar grundsätzlich das Aussehen und die Oberfläche eines Ledercases mögen, aber aus ethischen Gründen kein Backcase aus echtem Leder kaufen möchten. Das Besondere bei dieser Schutzhülle: Das vegane Leder besteht aus Aloe-Vera-Fasern, die als Nebenprodukt aus der Kosmetikindustrie anfallen, kombiniert mit recyceltem, GRS-zertifiziertem Polyurethan. Dadurch fühlt sich das Case angenehm weich und lederähnlich an, kommt aber ohne tierisches Leder, PVC und BPA aus.

Optisch setzt die braune Variante auf einen klassischen, hochwertigen Look, der mit der Zeit sogar eine individuelle Patina entwickeln soll. Gleichzeitig bleibt das Case mit rund 1 bis 1,5 Millimetern schlank und wiegt gerade einmal 42 Gramm. Die Oberfläche ist wasser- und schmutzabweisend, innen schützt ein satinartiges veganes Mikrofaserfutter die Rückseite des Smartphones.

Beim Schutz muss sich das Bio Leather Case ebenfalls nicht verstecken: Woodcessories verspricht einen 360-Grad-Schutz und Fallsicherheit bis zu zwei Metern, dazu kommen erhöhte Ränder rund um Display und Kamera, damit weder Glas noch Linsen direkt auf einer Oberfläche aufliegen. Die reaktiven Tasten bestehen aus eloxiertem Aluminium. Auch MagSafe ist mit an Bord: Im Case sitzen speziell angefertigte N52-Magnete, die für einen kräftigen Halt von MagSafe-Zubehör sorgen und kabelloses Laden ermöglichen. Laut Hersteller kommen dafür insgesamt 40 dünne Magnetscheiben zum Einsatz.

Ich habe das Woodcessories Bio Leather Case bereits länger mit meinem bisherigen iPhone 15 Pro verwendet und kann die langlebige und robuste Schutzhülle absolut empfehlen. Bei Amazon kann das Woodcessories Bio Leather Case für jeweils 39,90 Euro in den Farben Braun und Schwarz erworben werden, auch im Webshop des Herstellers gibt es sie zum gleichen Preis zu kaufen.

Woodcessories - Leder Case für iPhone 18 Pro / 17 Pro kompatibel mit MagSafe... EDLES LEDER, NEU ERFUNDEN - Handyhülle für iPhone 18 Pro und iPhone 17 Pro hergestellt aus AloSkin Leder | Qualität, Schutz & Stil treffen auf...

360° SCHUTZ - Displayschutz & Kameraschutz dank erhöhtem, eloxiertem Aluminium Rahmen | Aufprall-Schutz macht die Handyhülle sturzsicher

Woodcessories Clear Case Pro

Als drittes Backcase im Bunde gibt es das klassische Woodcessories Clear Case Pro, das sich an alle User richtet, die ihr iPhone 18 Pro schützen, dessen Design aber möglichst unverfälscht sichtbar lassen wollen. Die transparente Hülle ist nur 1,2 Millimeter dünn, wiegt 42 Gramm und besteht zu 90 Prozent aus recyceltem, GRS-zertifiziertem Polycarbonat sowie 10 Prozent recyceltem TPU. Dabei soll die Kombination aus PC-Rückseite und Rahmen nicht nur schlank, sondern auch ordentlich robust sein: Woodcessories gibt einen Fallschutz bis zwei Meter an und setzt auf einen 360-Grad-Schutz. Ebenfalls an Bord ist eine kratzfeste Oberfläche mit 9H-Härtegrad. Praktisch ist vor allem die Anti-Yellowing-Beschichtung, die das typische Vergilben transparenter Cases durch UV-Einstrahlung ausbremsen soll.

Zum eigentlichen Alltags-Upgrade wird das Clear Case Pro durch MagSafe: Starke integrierte Magnete halten kompatibles Zubehör sicher an der Rückseite und ermöglichen das kabellose Laden mit MagSafe-Ladegeräten. Die Tasten sind laut Woodcessories weiterhin haptisch bedienbar, während erhöhte Bereiche rund um Display und Kamera zusätzlichen Abstand zu Oberflächen schaffen. Die verwendeten Kunststoffe sind darüber hinaus vollständig Post-Consumer-Recyclingmaterialien, außerdem kommt die Hülle ohne PVC und BPA aus. Wer sich für das Woodcessories Clear Case Pro für das iPhone 18 Pro und Pro Max interessiert, findet das transparente Backcase zum Preis von 34,90 Euro bei Amazon, sowie zum identischen Preis auch im Woodcessories-Webshop.

Woodcessories - Clear Case für iPhone 18 Pro / 17 Pro | Kompatibel mit MagSafe... KRISTALLKLARER LOOK- Die glasklare Wahl, um dein iPhone 18 Pro / iPhone 17 Pro durchscheinen zu lassen! Das makellose, transparente Design...

AERODYNAMISCHES PROFIL: Unsere durchsichtige iPhone 18 Pro / iPhone 17 Pro Hülle ist ultraleicht, dünn und trägt kaum auf, sodass das schlanke...

Ein kleiner positiver Aspekt zum Schluss: Woodcessories verpackt und verschickt die Backcases ohne jegliche Verwendung von Kunststoff-Materialien, sondern setzt auf schützende schwarze Stoffsäckchen, die nach dem Transport der iPhone-Cases auch noch für andere Zwecke im Alltag weiterverwendet werden können. Alle verfügbaren Schutzhüllen und weiteres Zubehör für die iPhone 18 Pro (Max)-Generation findet ihr abschließend auf der Website von Woodcessories.