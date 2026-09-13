Highlights der Woche: Apple hat es endlich getan

Nachdem die Android-Konkurrenz schon seit Jahren faltbare Smartphones baut, hat Apple den Markt beäugt, sondiert und letztendlich abgeliefert. Halbe Sachen gibt es bei Apple nicht. Ein Produkt kommt erst auf den Markt, wenn es den Ansprüchen genügt. Und genau aus diesem Grund hat Apple das iPhone Duo erst in diesem Jahr vorgestellt.
Obwohl ich das iPhone Duo noch nicht live sehen und erleben konnte, haben die Keynote sowie die zahlreichen Hands-On-Videos meine Begeisterung noch mehr gesteigert. Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, ob ich ein faltbares iPhone brauche, aber wie Apple die Hardware mit der Software verbindet, ist einfach einzigartig. Andere Firmen stellen sicherlich auch tolle Foldables her, doch nur Apple schafft es, dass die Software dafür einfach perfekt angepasst ist.
Das haben sie schon beim iPad unter Beweis gestellt, denn Apps für das große iPad-Display sind keine aufgeblähten iPhone-Anwendungen, sondern native Apps, die perfekt auf das große Displayverhältnis abgestimmt sind. Und da das iPhone Duo erst Ende Oktober auf den Markt kommt, haben Entwickler und Entwicklerinnen noch ausreichend Zeit, um ihre Apps an das neue Falt-iPhone anzupassen. Und genau das ist ein riesengroßer Vorteil: Schon zum Start wird die Auswahl an optimierten Apps so groß sein, dass das iPhone Duo von Tag 1 an Spaß macht.
Erst iPhone 18 Pro, dann iPhone Duo
Erst einmal freue ich mich auf das iPhone 18 Pro und bin gespannt, was die neue variable Blende kann. Mehr Performance und eine längere Akkulaufzeit sind toll, aber für mich nicht ausschlaggebend. Dennoch blicke ich auch mit etwas Angst in den Oktober, denn es ist noch unklar, wie viele Einheiten des iPhone Duo Apple in Deutschland anbieten kann. Gut möglich, dass die Stückzahlen deutlich geringer sind, sodass viele interessierte Käufer und Käuferinnen zum Verkaufsstart leer ausgehen könnten.
Obwohl der Preis mit mindestens 2.299 Euro über der Konkurrenz liegt, wird Apple das neue Duo zum Vorbestellstart rasant verkaufen – da bin ich mir sicher. Es gibt genügend Apple-Fans, die bereit sind, diesen Preis auf den Tisch zu legen. Bei mir ist es ohnehin beruflich bedingt, doch auch mein privates Ich ist natürlich besonders aufgeregt. Ich hoffe, dass bei der Vorbestellung alles glatt läuft. Im Notfall hoffe ich auf eine Verfügbarkeit im Apple Store, doch dazu gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Infos.
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Kommentare 6 Antworten
Sowohl die Innenkamera, als auch die Rear-Kamera sind einfach super schlecht . Bei einem Gerät in dieser Preisklasse echt erbärmlich. Da sind alle faltbaren Geräte am Markt weit vorne .
Man braucht aber doch noch Möglichkeiten für die Verbesserung im nächsten Jahr 🤡
This 👆
Wenn es den Ansprüchen genügen soll, hat Apple wohl die Ansprüche runter geschraubt.
Kein Face ID, schlechte Kameras (Centertage Kamera ist schlechter geworden, Keine Telelinse und keine Hauptkamera mit variabler Blende), kein Adaptiver True Tone Blitz, keine Räumliche Fotos, kein ProRAW und das kann man noch weiter führen.
Weniger Hype für ein Produkt was nicht mal im eigenen Ökosystem das beste ist und erstrecht nicht wenn man es mal mit den anderen Flaggschiffen richtig vergleichen würde, wäre eine feine Sache.
Wer braucht sowas überhaupt. Vom Preis will ich erst garnicht reden. Als ob das Leben gerade nicht schon teuer genug wäre.