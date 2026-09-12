iPhone 18 Pro heute ab 14 Uhr vorbestellen

Heute ab 14 Uhr könnt ihr das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vorbestellen, damit es pünktlich am 18. September in euren Händen liegt. Eure Bestellung könnt ihr ganz einfach über die Apple Store App oder einfach online auf apple.de aufgeben.

Wie teuer ist das iPhone 18 Pro?

Das brandneue iPhone 18 Pro ist 150 Euro teurer als der Vorgänger und ein Speicherupgrade ist bei Apple kein Schnäppchen. So sehen die neuen Preise aus:

iPhone 18 Pro mit 256 GB für 1.449 Euro

iPhone 18 Pro mit 512 GB für 1.699 Euro

iPhone 18 Pro mit 1 TB für 2.199 Euro

iPhone 18 Pro mit 2 TB für 2.949 Euro

iPhone 18 Pro Max mit 256 GB für 1.599 Euro

iPhone 18 Pro Max mit 512 GB für 1.849 Euro

iPhone 18 Pro Max mit 1 TB für 2.349 Euro

iPhone 18 Pro Max mit 2 TB für 3.099 Euro

Für wen lohnt sich das iPhone 18 Pro?

Eines der Highlights ist auf jeden Fall die neue Kamera mit variabler Blende, die mehr Tiefenschärfe und bessere Fotos bei Nacht ermöglicht. Wer das iPhone für die Hobby-Fotografie nutzt und zahlreiche Videos aufnimmt, wird das Upgrade sofort spüren.

Davon abgesehen kann man einen Umstieg erst dann empfehlen, wenn das alte iPhone ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Wer noch ein iPhone 15 Pro oder älter im Einsatz hat, macht mit dem 18 Pro einen enormen Sprung. Wer möchte, kann natürlich auch von einem neueren iPhone umsteigen, doch dann fallen die Neuheiten nicht ganz so stark ins Gewicht.

Welche Farbe ist die beste?

Das ist schwer zu beantworten, aber meiner Meinung nach gibt es dieses Jahr keinen echten Favoriten. Letztes Jahr hat sich das orangene iPhone besonders gut verkauft, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass „Burgunder“ an diesem Erfolg anknüpfen kann. Dafür sind „Polar“ (Hellblau) und das neue Schwarz starke Konkurrenz. Ich denke, dass sich die Bestellungen eher gleichmäßig auf alle Farben aufteilen, sodass die Chance hoch ist, dass ihr euch eure Lieblingsfarbe sichern könnt.

Abschließend die Frage an euch: Bestellt ihr ein neues iPhone 18 Pro? Für welches Modell entscheidet ihr euch? Welche Farbe ist euer Favorit? Und von welchem iPhone-Modell steigt ihr um?