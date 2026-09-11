ShiftCam: Neues Kamera-Zubehör rüstet das iPhone 18 Pro für Creator auf

Mit der neuen iPhone 18 Pro-Generation legt auch Zubehörspezialist ShiftCam nach und erweitert das eigene mobile Kamera-Ökosystem um mehrere neue Produkte. Im Mittelpunkt stehen die neuen S.Mount-Kamerahüllen für das iPhone 18 Pro und Pro Max, eine universelle Klebehalterung, zwei neue Teleobjektive der X.Series sowie die inzwischen verfügbare ShiftCam-One-App. Dazu kommt das überarbeitete ProRig Essentials Kit. Die Idee dahinter: Das iPhone soll nicht nur Smartphone bleiben, sondern sich mit wenigen Handgriffen zur flexiblen Kamera für ambitionierte Foto- und Video-Creator ausbauen lassen.

Den Einstieg bildet die neue S.Mount-Kamerahülle für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Sie kombiniert klassischen Smartphone-Schutz mit einem integrierten Befestigungssystem für ShiftCam-Objektive. Über einen 90-Grad-Drehverschluss lassen sich kompatible Optiken schnell anbringen und gleichzeitig exakt vor der Smartphone-Kamera positionieren. MagSafe- und Qi2-Kompatibilität sorgen dafür, dass Ladegeräte, Griffe oder Stative weiterhin genutzt werden können.

Mit 2,6 Millimetern Dicke und 55 Gramm Gewicht bleibt die Hülle vergleichsweise schlank. Dazu kommen ein Fallschutz nach MIL-STD 810H aus bis zu zwei Metern Höhe, Bedienelemente aus recyceltem Aluminium und ein abwaschbares Gabriel-Gewebe. Erhältlich ist die Hülle in Midnight, Deep Sea und Stone für 49,99 US-Dollar; verfügbar ist sie seit dem 8. September, der Versand startet am 11. September.

Klebeplatte bringt S.Mount auf praktisch jedes Setup

Wer seine vorhandene Smartphone-Hülle behalten möchte, bekommt mit der S.Mount-Klebeplatte eine deutlich universellere Alternative. Die Platte wird direkt auf das Smartphone oder eine geeignete Hülle geklebt und macht das Gerät dadurch mit den entsprechenden ShiftCam-Optiken kompatibel. Damit richtet sich das Zubehör vor allem an Personen, die nicht für jedes neue Smartphone eine spezielle Kamerahülle kaufen möchten. Die S.Mount-Klebeplatte kostet 25,99 US-Dollar, ist seit dem 8. September erhältlich und soll ab dem 18. September ausgeliefert werden.

Für alle, denen die integrierten Telekameras des iPhones nicht weit genug reichen, bringt ShiftCam auch zwei neue SuperZoom-Teleobjektive der X.Series. Das 2x-SuperZoom-Teleobjektiv soll eine Perspektive der 200-mm-Klasse liefern und damit vor allem bei Sport, Action und Street-Fotografie interessant sein. Das 3,5x-Modell geht noch deutlich weiter und kommt laut ShiftCam auf eine Super-Tele-Perspektive der 350-mm-Klasse. Damit sollen sich unter anderem Tiere, entfernte Architektur oder Landschaften näher heranholen lassen.

Statt digital zu zoomen und dabei Bildinformationen zu verlieren, setzen die Objektive auf zusätzliche optische Vergrößerung. Fluorit-Elemente, ein mehrteiliges Linsendesign und ShiftCams SPMC-Mehrfachvergütung sollen dabei für hohe Lichttransmission, geringe Farbsäume und eine gleichmäßige Schärfe sorgen. Das 2x-Modell kostet 269,90 US-Dollar beziehungsweise 289,99 Euro, das 3,5x-Modell 369,90 US-Dollar beziehungsweise 399,99 Euro.

Auch neu: ShiftCam One und ProRig Essentials

Parallel zu den neuen Objektiven schickt ShiftCam zudem eine neue One-App ins Rennen. Nach einer einmaligen Kopplung und Sensorkalibrierung erkennt die App kompatible ShiftCam-Objektive und schaltet passende Funktionen frei. Dazu gehören etwa „AutoSteady“ für stabilere Teleaufnahmen oder eine Echtzeit-Krümmungskontrolle für Fischaugenobjektive. Mit AutoStudio geht ShiftCam zudem einen Schritt in Richtung KI-gestützter Bildbearbeitung. Nutzer und Nutzerinnen können ihren gewünschten Look oder eine bestimmte Stimmung beschreiben, während die App Vorschläge für Komposition, Licht, Ausschnitt, Farben und Stil liefert. Ergänzt wird das Ganze durch Objektiv-Alben, Stimmungssuche, Tutorials, Ausrüstungsverwaltung, Produktregistrierung und Community-Funktionen.

Auch beim physischen Kamera-Setup legt ShiftCam nach. Das überarbeitete ProRig Essential Kit setzt auf eine Vier-Ecken-Konstruktion, die Smartphone-Kanten und Rückseite weitgehend zugänglich lässt und gleichzeitig eine stabile Basis für Zubehör schafft. Die Schnellverschlussgriffe können für Hoch- und Querformat sowie unterschiedliche Aufnahmewinkel umpositioniert werden. Über integrierte Blitzschuhe und weitere Befestigungspunkte lassen sich Mikrofone, Leuchten und anderes Videozubehör montieren.

Eine Drehverschlusshalterung ermöglicht außerdem die direkte Integration von ShiftCam-Objektiven und Filtern. Besonders praktisch: Beim Wechsel des iPhones muss nicht gleich das komplette Rig ersetzt werden. Stattdessen lassen sich die modellspezifischen Bumper austauschen, während das Chassis aus recyceltem Aluminium erhalten bleibt. Das ProRig Essential Kit kostet 159 US-Dollar und war ab dem 8. September im Vorverkauf; der Versand soll am 1. Oktober beginnen. Alle neuen Produkte sind auf der iPhone 18 Pro-Produktseite von ShiftCam erhältlich.