Stellt Apple heute die Apple Watch SE 4 vor?

Dass Apple eine neue Apple Watch Series 12 als auch eine Apple Watch Ultra 4 vorstellt, haben viele Leaker auf dem Zettel stehen. Doch was ist mit der Apple Watch SE? Bisher gab es keine konkreten Hinweise, dass die Einsteiger-Uhr ein Upgrade erhält, doch nun heizt Apple selbst die Spekulationen an, denn die Apple Watch SE 3 ist im Apple Online Store aktuell nicht mehr erhältlich.

Aus unbekannten Gründen lässt sich die Apple Watch SE 3 aktuell nicht kaufen. Sowohl im amerikanischen als auch im deutschen Apple Online Store ist die Uhr als „derzeit nicht verfügbar“ gelistet, was vermuten lässt, Apple könnte schon heute ein Nachfolgemodell vorstellen. Allerdings wäre das untypisch, da die SE wird noch nie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren aktualisiert wurde. Die Apple Watch SE kam 2020 auf den Markt. 2022 folgte die Watch SE 2 und im September 2025 hat Apple die dritte Generation vorgestellt. Wenn Apple dem Rhythmus folgt, dürfte die Apple Watch SE 4 eigentlich erst im Herbst 2027 folgen.

Ob das aktuelle Lieferproblem ein Zeichen dafür ist, dass Apple heute doch die Apple Watch SE 4 vorstellt, bleibt abzuwarten. Es könnte sich auch um ein vorübergehendes Problem handeln, das schon bald behoben wird.

Da Apple heute ab 19 Uhr deutscher Zeit neue iPhones und Watches vorstellt, wird die Frage zeitnah konkret beantwortet.